  • 13 Января, 12:17

Meta заблокировала в Австралии 550 тысяч аккаунтов подросткам

Сегодня, 11:46
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Анадолу Сегодня, 11:46
Сегодня, 11:46
61
Фото: Анадолу
Meta закрыла в Австралии около 550 тысяч учетных записей, принадлежащих подросткам. Здесь 10 декабря вступил в силу закон, запрещающий доступ к социальным сетям молодым людям в возрасте до 16 лет, передает BAQ.KZ со ссылкой на Анадолу.
 
Компания сообщила, что около 550 тысяч учетных записей, которые она определила как принадлежащие лицам младше 16 лет, были деактивированы, а около 330 тысяч учетных записей в Instagram, 173 тысячи в Facebook и 39 тысяч в Threads – закрыты в период с 4 по 11 декабря 2025 года.

Meta обратила внимание на то, что правительству следует развивать "безопасные, конфиденциальные и соответствующие возрасту онлайн-опыты" в "конструктивном сотрудничестве" с отраслью, а не вводить запреты, и раскритиковала "несогласованные" методы проверки возраста пользователей.

Ожидается, что правительство премьер-министра Энтони Альбанезе также обнародует на этой неделе данные о количестве закрытых учетных записей в социальных сетях, принадлежащих лицам младше 16 лет.

В Австралии 10 декабря вступил в силу закон, запрещающий доступ к социальным сетям молодым людям в возрасте до 16 лет. В рамках этого закона возрастное ограничение распространяется на 10 платформ, включая X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat, а также Reddit, Twitch, Threads и Kick.

Австралийское правительство стремится с помощью этого закона уменьшить негативное влияние алгоритмов и вредного контента на молодежь.

Если компании не предпримут разумных шагов для удаления учетных записей детей младше 16 лет, им грозит штраф в размере 49,5 млн австралийских долларов (около 32,9 млн долларов США).

Самое читаемое

Наверх