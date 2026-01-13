Meta обратила внимание на то, что правительству следует развивать "безопасные, конфиденциальные и соответствующие возрасту онлайн-опыты" в "конструктивном сотрудничестве" с отраслью, а не вводить запреты, и раскритиковала "несогласованные" методы проверки возраста пользователей.

Ожидается, что правительство премьер-министра Энтони Альбанезе также обнародует на этой неделе данные о количестве закрытых учетных записей в социальных сетях, принадлежащих лицам младше 16 лет.

В Австралии 10 декабря вступил в силу закон, запрещающий доступ к социальным сетям молодым людям в возрасте до 16 лет. В рамках этого закона возрастное ограничение распространяется на 10 платформ, включая X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat, а также Reddit, Twitch, Threads и Kick.

Австралийское правительство стремится с помощью этого закона уменьшить негативное влияние алгоритмов и вредного контента на молодежь.

Если компании не предпримут разумных шагов для удаления учетных записей детей младше 16 лет, им грозит штраф в размере 49,5 млн австралийских долларов (около 32,9 млн долларов США).