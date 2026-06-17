Металлургам поручили довести рост производства меди до 6%

Министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев в рамках рабочей поездки в область Улытау посетил ряд промышленных предприятий региона и объектов социальной инфраструктуры.

На Жезказганском медеплавильном заводе ТОО "Корпорация "Казахмыс"" внимание уделено вопросам модернизации производства, промышленной безопасности и улучшения экологической ситуации.

Завод является одним из ключевых объектов индустриального сектора страны, производственная мощность – до 200 тысяч катодной меди в год. Выпускаемая продукция обеспечивает потребности внутреннего рынка, а также экспортируется за рубеж. Руководство компании проинформировало министра о ходе реализации инвестиционных проектов, среди которых строительство нового сернокислотного цеха и газопоршневой электростанции.

При посещении Жезказганской обогатительной фабрики Ерсайын Нагаспаев подчеркнул важность внедрения передовых технологий, способствующих улучшению условий труда и эффективности переработки. Предприятие специализируется на получении медного концентрата путем дробления, измельчения и флотации медных руд месторождений Жезказган, Жомарт и Жыланды. Годовая производительность – 21 млн тонн руды и 150 тысяч тонн меди в концентрате.

Отдельное внимание уделено исполнению поручения Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова по достижению плановых показателей в металлургической промышленности на 2026 год. За 5 месяцев текущего года ТОО "Корпорация "Казахмыс" произведено 155 тысяч тонн меди с ростом на 1%. Министр подчеркнул необходимость до конца года достичь не менее 6%-ного роста.

"Перед металлургической отраслью поставлена задача обеспечить положительную динамику производства по итогам года. Для достижения показателей необходимо обеспечить максимальную загрузку мощностей и стабильную работу всех предприятий. Вместе с тем важно уделять первоочередное внимание безопасности работников и улучшению условий труда", – отметил Ерсайын Нагаспаев.

Здесь же в Жезказгане министр ознакомился с ходом капремонта Казахского музыкально-драматического театра им. С. Кожамкулова, реконструкции парка "Жастар" и строительства набережной Кенгирского водохранилища. Общественные пространства станут главными точками притяжения и местами для досуга горожан. В рамках социальной ответственности бизнеса всего на строительство и реконструкцию трех объектов Корпорацией "Казахмыс" было выделено свыше 13 млрд тенге.

По итогам рабочей поездки Ерсайын Нагаспаев дал ряд поручений касательно ускорения модернизации Жезказганской площадки и своевременного завершения строительных работ на объектах городской инфраструктуры.