В правительстве Казахстана обсудили меры по поддержанию темпов роста в металлургической и строительной отраслях. В ходе заседания штаба по обеспечению экономического роста под председательством вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрены причины замедления показателей в этих секторах и даны конкретные поручения для их стабилизации, передает BAQ.KZ.

По итогам девяти месяцев рост обрабатывающей промышленности составил 6,2%, к концу октября ожидается 6,3%. Наиболее динамично развиваются машиностроение (+14%), химическая промышленность (+9,6%), легкая промышленность (+9,4%), а также производство готовых металлических изделий (+15,2%).

При этом в металлургии, на долю которой приходится почти 40% обрабатывающего сектора, отмечается замедление. Это связано с ростом тарифов на электроэнергию и проведением плановых ремонтов на предприятиях. В черной металлургии снижение объемов произошло на четырех из пяти ферросплавных заводов, в цветной — из-за перехода на шахтный метод работы и истощения запасов сырья.

"Министерству энергетики поручено в кратчайшие сроки проработать возможность предоставления ферросплавным заводам электроэнергии по сниженным тарифам", — подчеркнул Серик Жумангарин.

Рост в машиностроении обеспечен запуском новых проектов, включая производство легковых автомобилей на Astana Motors Manufacturing Kazakhstan. Химическая промышленность продолжает демонстрировать устойчивое развитие за счет увеличения выпуска аммофоса, аммиачной селитры, цианида натрия, полипропилена и серной кислоты.

В строительной отрасли рост за 9 месяцев составил 14,9%, а к концу октября прогнозируется повышение до 15,2%. Основная доля строительных работ приходится на транспортную сферу (21,3%) и промышленное строительство (20,5%).

Серик Жумангарин поручил акиматам регионов держать под контролем реализацию промышленных и строительных проектов.