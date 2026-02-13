В Астане под председательством первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра прошло заседание Коллегии Министерства промышленности и строительства РК, на котором подвели итоги 2025 года и обозначили приоритеты на 2026–2027 годы. По итогам года рост обрабатывающей промышленности составил 6,4%, введено рекордные 20,1 млн квадратных метров жилья. В 2026 году ведомство планирует реализовать около 200 промышленных проектов на сумму 1,7 трлн тенге с акцентом на цифровизацию и импортозамещение. Корреспондент BAQ.KZ узнала, какие направления развития отрасли определены в ключевых документах.

Рост промышленности, инвестиции и рекордное жильё

Подводя итоги работы ведомства за 2025 год, министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев отметил, что отрасли демонстрируют устойчивый рост и переходят к более качественной модели развития.

«Итоги 2025 года подтверждают: промышленность и строительство Казахстана выходят на новый этап развития. Рост производства, рекордные объёмы жилья, новые инвестиционные проекты и реформы в сфере недропользования – это фундамент для дальнейшего качественного рывка», – заявил Ерсайын Нагаспаев.

Рост обрабатывающей промышленности обеспечили машиностроение (+12,9%), химическая промышленность (+9,8%), производство строительных материалов (+9,7%), резиновых и пластмассовых изделий (+7,6%), а также металлургия (+1,2%).

В течение года в эксплуатацию введено 190 инвестиционных проектов на сумму порядка 1,5 трлн тенге, создано более 22 тыс. постоянных рабочих мест. Кроме того, запущен Реестр казахстанских товаропроизводителей, в котором зарегистрированы свыше 800 компаний.

Значительный рост зафиксирован и в строительстве: при плане 19,2 млн квадратных метров жилья фактически введено 20,1 млн квадратных метров – более 185 тыс. жилищ. Этот показатель стал рекордным и превысил уровень предыдущего года.

Отдельным институциональным шагом стало принятие нового Строительного кодекса, который, по оценке министерства, должен заложить основу для устойчивого развития отрасли и повышения качества застройки.

Недра, геологоразведка и переход к «цифре»

Системные изменения в 2025 году произошли и в сфере недропользования. Как сообщил Ерсайын Нагаспаев, принятие Кодекса о недрах стало ключевым этапом реформирования отрасли и формирования условий для восполнения минерально-сырьевой базы страны.

«Принятые законодательные и институциональные решения направлены на устойчивое развитие недропользования, повышение инвестиционной привлекательности и системное восполнение минерально-сырьевой базы», – отметил министр.

В 2025 году на государственный учёт принято 17 новых месторождений, включая Кок-Жон, Алтын-Шоко, Самомбет, Студенческий и Такыр-Кальджир. В рамках создания детальных карт нового поколения в масштабе 1:50 000 начато геологическое изучение 100 тыс. квадратных километров территории страны с последующим ежегодным расширением.

Параллельно развивается цифровизация отрасли. В Казахстане функционирует Единая платформа недропользования, где доступны 22 государственные услуги, электронные аукционы и онлайн-оплата подписных бонусов. На платформе выдано более 700 лицензий, оцифровано порядка 4,6 млн геологических отчётов.

Кроме того, в конце 2025 года реализован пилотный проект по внедрению компьютерного зрения и искусственного интеллекта для мониторинга застройки, который позволяет выявлять несоответствия ещё до начала строительства и снижать риски незаконной застройки.

Цифровая реформа строительства и ЖКХ

Отдельное внимание на Коллегии было уделено планам на 2026–2027 годы. Вице-министры представили ключевые направления цифровой трансформации строительства, ЖКХ и промышленности.

В строительстве планируется переход к сквозной цифровой модели – от проектирования до этапа «умной эксплуатации» объектов.

В сфере ЖКХ в 2026 году на платформе Smart Turmys запустят электронные коммунальные услуги для населения. В 2026–2028 годах предусмотрено масштабное внедрение умных счётчиков и автоматизированного учёта воды, тепла и электроэнергии.

В рамках Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов в 2026 году планируется обновить 2,8 тыс. километров сетей водоотведения и 5 тыс. километров водопроводных сетей.

В промышленности ожидается переход к обязательному использованию цифровых двойников: в 2026 году будет сформирована нормативная база, а с 2027 года они станут стандартом для предприятий.

Металлургия, машиностроение и новые мощности

С отдельным докладом о развитии промышленности в 2026 году выступил вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков. Он подчеркнул, что акцент смещается с простого наращивания объёмов к глубокой переработке и технологическому обновлению.

В металлургии прогнозируется рост производства на 3%, при этом выпуск меди планируется довести до 502,1 тыс. тонн – на 6,6% больше, чем годом ранее.

«С учетом положительных результатов 2025 года будет продолжена работа по максимальной переработке рудного сырья. В приоритете – медные, цинковые, свинцовые и золотосодержащие концентраты», – отметил Олжас Сапарбеков.

Рост будет обеспечен за счёт запуска и выхода на проектную мощность новых предприятий, включая Shagala Mining, BMT Holding Limited и Kyzyl Aray Copper.

В машиностроении в 2026 году запланирован рост до 113,4%.

«По машиностроению план на 2026 год составляет 113,4 процента. Рост планируется обеспечить за счёт загрузки действующих предприятий и выхода на мощности заводов KIA в Костанае и Astana Motors Manufacturing в Алматы, а также за счёт расширения производства бытовой техники», – сообщил вице-министр.

В целом планируется выпуск более 204 тыс. транспортных средств, включая 190 тыс. легковых автомобилей, а также локомотивы, вагоны и сельскохозяйственную технику. В химической промышленности в 2026 году ожидается рост на уровне 7% за счёт запуска новых производств.

200 проектов, импортозамещение и экспорт

По словам Олжаса Сапарбекова, в 2026 году планируется реализация порядка 200 промышленных проектов на сумму 1,7 трлн тенге с созданием 19,4 тыс. постоянных рабочих мест.

«При выходе на полную мощность всех запланированных на 2026 год проектов объёмы производства составят около 2,3 триллиона тенге. Из них на импортозамещение будет направлено продукции на 1,5 триллиона тенге, остальное – на экспорт», – подчеркнул он.

Одним из ключевых инструментов поддержки отечественных производителей остаются офтейк-контракты и долгосрочные договоры. В 2025 году объём офтейк-закупок вырос в 4,7 раза и превысил 1 трлн тенге.

По итогам заседания определены приоритеты развития промышленности и строительства на 2026–2027 годы с акцентом на цифровую трансформацию, запуск инвестиционных проектов, импортозамещение, глубокую переработку сырья и модернизацию коммунальной инфраструктуры.