Металлургия остаётся одной из ключевых опор казахстанской экономики, объединяя высококвалифицированных специалистов, чей труд лежит в основе индустриального роста страны. За тяжёлыми машинами и плавильными печами стоят не просто рабочие, а современные профессионалы, владеющие технологиями и инженерным мышлением. О том, как изменилась профессия металлурга и почему молодёжь всё чаще выбирает этот путь, рассказывает инженер Нургуль Сагындыкова, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

– Почему вы выбрали профессию металлурга?

– Металлургия — это основа производства. Выплавка металлов, таких как железо, сталь, алюминий, лежит в основе всех отраслей. После окончания школы я сразу поступила на соответствующую специальность в вуз. Проучилась пять лет и сейчас работаю инженером.

– Какие ключевые изменения вы видите в производственном процессе по сравнению с прошлым?

– Сейчас производственный процесс значительно изменился. Технологии развиваются. Оборудование и инструменты обновляются, внедряются автоматизированные системы. То, что раньше делалось вручную, теперь контролируется цифровыми системами. Это повышает качество продукции и обеспечивает безопасность труда. Кроме того, специалисты сегодня — это не просто рабочие. Современные металлурги — это люди, которые разбираются в технике, понимают процессы, владеют цифровыми навыками. Молодёжь осваивает новые знания, современные технологии и поднимает производство на новый уровень. Обновлённое производство — это не только про технику. Это иное мышление, новый подход к работе, другая система взглядов. Поэтому сегодняшняя металлургия гораздо эффективнее, безопаснее и интеллектуальнее, чем раньше.

– Интересуется ли молодёжь этой сферой? Есть ли преемственность поколений?

– Интерес молодёжи к производству вполне хороший. Более того, растёт число молодых людей, которые учатся, ищут знания и тянутся к новому. Многие получают образование, проходят практику и закаляются в реальных производственных условиях. Они не ограничиваются базовыми знаниями и постоянно стремятся к профессиональному росту. Быстро осваивают современные технологии и вносят вклад в повышение эффективности производства. В нашем КарМет-комбинате тоже есть такие достойные молодые специалисты. Хочу отметить, что у нас много "семейных династий" — семей, в которых несколько поколений трудятся металлургами. Это яркий пример преданности профессии, уважения к труду и передачи знаний и опыта из поколения в поколение. Молодые люди из таких семей — настоящие образцы для подражания.

– Какой совет вы бы дали молодому специалисту, который займёт ваше место?

– Самое главное — честность, трудолюбие и постоянное стремление учиться. Только так можно найти своё место в этой профессии.

– Как бы вы охарактеризовали значение металлургии для Казахстана?

– Металлургия — это не просто отрасль производства для Казахстана. Это один из столпов независимости страны и её экономической безопасности. Эффективное освоение полезных ископаемых, глубокая переработка, выпуск качественной продукции и выход на международный рынок — это стратегическая цель государства. Поэтому я считаю, что развитию этой отрасли необходима поддержка как со стороны государства, так и со стороны общества.

– Спасибо!