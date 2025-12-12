Антициклон, который в последние дни обеспечивал Казахстану морозную и сухую погоду, начинает отступать, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

На его место приходит мощный циклон, насыщенный влажными воздушными массами. По прогнозам синоптиков, он затронет практически всю территорию республики и принесёт резкое изменение погодных условий.

Жителей страны ожидают осадки в виде дождя и снега, а также гололёд и метели. Метеорологи предупреждают, что переходные температуры и влажный воздух могут создать сложные условия на дорогах, особенно в утренние и ночные часы.

Вместе с осадками циклон принесёт и усиление ветра. На западе, севере и в центральных регионах прогнозируются очень сильные порывы — до 30 метров в секунду и выше. Специалисты призывают граждан быть осторожными, избегать дальних поездок в период непогоды и внимательно следить за предупреждениями синоптиков и служб ЧС.