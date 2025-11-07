8 ноября в ряде регионов Казахстана ожидаются туман, метель и гололед, передает BAQ.KZ.

В Астане ожидается гололед. Ветер юго-западный порывы 15–20 м/с.

В Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15–20, на востоке области временами 23 м/с. В Кокшетау ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15–20 м/с.

Ночью на севере Карагандинской области ожидаются снег, гололед, низовая метель, днем на западе и севере области осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный в северной половине области порывы 15–20 м/с. В Караганде днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15–20 м/с.

В области Ұлытау ожидается ветер юго-западный на севере и востоке области временами порывы 15–20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. Ветер западный, юго-западный порывы 15–20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ветер западный, юго-западный днем порывы 15–20 м/с.

В Атырауской области ночью и утром на западе и юге ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

В Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), на западе и севере области низовая метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15–20 м/с. В Павлодаре ожидается гололед. Ветер юго-западный порывы 15–20 м/с.

В Актюбинской области ночью в северной половине ожидается гололед. Ветер юго-западный ночью на севере области порывы 15–18 м/с.

В Туркестанской области на юге, севере и в горных районах ожидается туман. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе и севере области туман. Ветер юго-западный 15–20, на западе и юге области порывы 25 м/с. В Петропавловске ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, ночью и утром туман. Ветер юго-западный 15–20 м/с.

В Кызылординской области на севере и в центре ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

В Жамбылской области ночью и утром на юге и в горных районах ожидается туман. Ветер юго-западный днем в горных районах порывы 15–20 м/с. В Таразе ночью и утром ожидается туман.

В области Жетысу ожидается ветер юго-восточный в районе Алакольских озер порывы 15–20 м/с.

В Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере и востоке области туман. Ветер юго-западный ночью 15–20, днем на севере, востоке и юге области 15–20 м/с. В Костанае ночью и утром ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15–20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области на западе, севере и востоке ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный 15–20, днем порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный порывы 15–18 м/с.

В области Абай на западе, севере и в центре ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 15–20, порывы 23–28 м/с. В Семее ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный порывы 15–20 м/с.