Метель и сильный ветер парализовали дороги Абайской области
В Абайской области сохраняются ограничения движения всех видов транспорта из-за непогоды. Сильный ветер, метель и плохая видимость делают передвижение по трассам опасным и повышают риск ДТП, передает BAQ.KZ.
Сотрудники полиции работают на постах, регулируют движение и проводят разъяснительную работу с водителями. Совместно с ДЧС они оказывают помощь гражданам, оказавшимся в затруднительном положении на трассе.
11 февраля в 08:00 был организован разовый пропуск по маршруту Калбатау — Кокпекты. В сопровождении патрульной полиции и спецтехники граждане благополучно добрались до пункта назначения.
Полиция призывает водителей соблюдать ограничения, по возможности воздержаться от поездок и следить за официальной информацией о состоянии дорог.
