Международная книжная выставка-ярмарка «Astana Eurasian Book Fair-2026» проходит в столице

В Астане продолжается IX Международная книжная выставка-ярмарка «Astana Eurasian Book Fair-2026». Это одно из самых масштабных культурно-просветительских событий в Центральной Азии, передает официальный сайт столичного акимата.

Выставка-ярмарка в Астане организована издательством «Фолиант» при поддержке Министерства культуры и информации РК и акимата столицы.

В этом году на площадке «Astana Eurasian Book Fair-2026» собрались около 80 участников — научно-образовательные и полиграфические организации, издательства. Участие принимают не только казахстанские, но и компании, представляющие Россию, Турцию, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Монголию, Испанию, Китай, Иран, Беларусь, Португалию, Венесуэлу и Великобританию.

Насыщенная программа мероприятия включает встречи, презентации книг, автограф-сессии, дискуссии, мастер-классы и многое другое.

Президент издательства «Алматыкітап баспасы» Гаухар Саймасаева называет участие в выставке как часть регулярной работы.

«Мы традиционно участвуем в Eurasia Book Fest и выезжаем на международные площадки — Франкфурт, Пекин, Лондон, Италия. Здесь представляем нашу продукцию и новые проекты. Ключевая линейка — серия «Мой Казахстан». «Она издаётся уже 25 лет на трёх языках — казахском, русском и английском. Основатель — Баталова Элеонора Ныгметовна. В этом году, на этом мероприятии, мы представили новую книгу», — рассказала глава издательства.

Исполнительный продюсер Алия Ашим также рассматривает участие в книжной ярмарке как необходимый этап этой работы.

«Такие площадки дают возможность разговаривать с читателем напрямую. Мы сидим здесь, объясняем, почему важно читать современных авторов, в том числе тех, кто пока остаётся условным «no name». Это по сути полевое информирование.

Базовая работа, без которой дальше ничего не происходит», — отметила она.

Представитель белорусского издательства Сергей Циунель рассказал, что для его команды это первый выход на казахстанскую площадку, хотя сама компания уже давно работает за пределами страны и ищет партнёров в разных регионах.

«Мы издательство из Минска. У нас два направления — «Новое знание» и «Открытая книга». Мы начали активно искать партнёров в разных регионах. Были почти везде, кроме Казахстана и Узбекистана. Нас пригласил «Фолиант», и мы решили приехать посмотреть. Для нас это новая площадка», - рассказал гость из Минска.

Главное наблюдение, которое он делает по итогам первых дней выставки, касается не ассортимента, а запроса аудитории.

«Я вижу, что сюда приходят люди разного возраста. Но при этом основной интерес — не просто к художественной литературе, а к обучению и развитию детей. Родители ищут книги, которые дают результат. Это заметно. И это, пожалуй, самое важное, что мы для себя отмечаем», - добавил он.

По его словам, реакция на книги в целом положительная, а часть аудитории уже знакома с продукцией издательства.

Напомним, Международная книжная выставка-ярмарка продлится в Астане до 26 апреля.