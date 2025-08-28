В Президентском центре проходит Международная научно-практическая конференция "Конституция и государственность: диалог права и будущего". Мероприятие приурочено к 30-летию Основного закона страны, передает BAQ.KZ.

В конференции принимают участие представители России, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Тайваня. Среди гостей - представители конституционных судов Беларуси и Армении.

Цель конференции - обсуждение значимых изменений в Конституции, их влияние на будущее страны, а также на развитие диалога между государством и обществом.

"30-летие Конституции — это не просто дата. За последние годы был проведен масштабный пересмотр норм Основного закона. Новые изменения задали стране курс на обновление, поставили новые цели и задачи. Чтобы они дали результат, необходим постоянный диалог с обществом, информирование населения и обмен опытом с зарубежными коллегами", - сказал в интервью BAQ.kz участник конференции, член Совета сенаторов при Сенате Парламента Даулет Куставлетов.

Он подчеркнул, что обмен мнениями и практиками между учёными и представителями государственных органов разных стран помогает укреплять основы правовой системы и формировать новые подходы к развитию государственности.