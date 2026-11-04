Международная маршрутная сеть авиации Казахстана за пять лет выросла до 161 направления

За последние пять лет международная маршрутная сеть Казахстана расширилась с 32 до 161 маршрута. Об этом сообщила председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК Салтанат Томпиева на третьей конференции Рабочей группы по сотрудничеству в сфере гражданской авиации «Центральная Азия – Китай» (C5+1), которая проходит в Ташкенте.

По итогам девяти месяцев 2026 года казахстанские авиакомпании перевезли 12,4 млн пассажиров. Это на 4,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем грузов, обработанных аэропортами страны, достиг 136,5 тыс. тонн, увеличившись на 10%.

Эти показатели были представлены в ходе обсуждения перспектив развития гражданской авиации и расширения регионального авиасообщения.

В конференции принимают участие представители авиационных властей и отрасли Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Казахстанскую делегацию возглавила председатель Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева.

В своем выступлении она также отметила, что безопасность полетов и авиационная безопасность остаются главными приоритетами отрасли. Казахстан продолжает совершенствовать систему государственного надзора, привлекать международных экспертов и совместно с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) разрабатывать мастер-план развития гражданской авиации до 2050 года.

Кроме того, участникам конференции представили подходы Казахстана к подготовке авиационных специалистов и внедрению новых технологий.

Отдельное внимание уделено развитию сотрудничества между странами Центральной Азии и Китаем. Казахстанская сторона выступила за дальнейшее укрепление взаимодействия в сфере авиаперевозок, что будет способствовать развитию торговых, деловых и культурных связей.

В рамках конференции также запланированы двусторонние переговоры с представителями авиационных властей Узбекистана и Китая.