В колледжах Казахстана впервые стартовала международная сертификация студентов - важный шаг на пути к признанию профессиональных навыков на глобальном уровне, передает BAQ.KZ. Инициатива реализуется в рамках Года рабочих профессий и внедряется Министерством просвещения РК как новый инструмент подтверждения квалификации выпускников технического и профессионального образования.

Система международной сертификации запущена на платформе Certiport, одном из ведущих мировых операторов в сфере цифровой сертификации, входящем в структуру британской образовательной компании Pearson. В пилотном режиме проект стартовал в пяти колледжах страны, а первый авторизованный тестовый центр открыт на базе НАО "Talap". Платформа Certiport признана в 152 странах мира, включая США, Канаду, страны Европы, Азии, Ближнего Востока и Австралию, что делает полученные сертификаты значимыми не только в Казахстане, но и за его пределами.

Как отметил директор департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения РК Асет Муханбетов, сегодня рынку труда нужны не только дипломы, но и подтверждение конкретных практических навыков. Международная сертификация открывает для студентов новые карьерные возможности, включая стажировки за рубежом и трудоустройство в международных компаниях.

Первая экзаменационная сессия уже состоялась в стенах Высшего колледжа ASTANA POLYTECHNIC. По её итогам четыре студента успешно подтвердили свои компетенции и стали обладателями международных сертификатов. Среди них - специалисты по кибербезопасности Дмитрий Карпюк, Арсений Цыплаков и Рашид Хисматуллин, а также Әдемі Қабдолла, получившая сертификацию в области JavaScript.

Таким образом, Казахстан делает уверенный шаг к интеграции системы профессионального образования в мировое образовательное и трудовое пространство, давая молодым специалистам реальный шанс заявить о себе на международной арене.