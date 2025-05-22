Касым-Жомарт Токаев воплощает образ лидера, который стремится найти баланс между реформами и преемственностью, открытостью и защитой национальных интересов. Об этом заявили зарубежные эксперты. Многовекторность, прагматизм и стремление к сохранению суверенитета позволяют Казахстану маневрировать в условиях растущей геополитической конкуренции. О реализации наиболее ключевых преобразований, инициированных Президентом РК и внешнеполитическом курсе главы государства, который позволяет республике сохранять стратегические отношения с мировыми державами — в интервью.

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ КАСЫМ-ЖОМАРТА ТОКАЕВА

После обретения независимости в 1991 году Республика Казахстан зарекомендовала себя как стабильное государство в постсоветской Центральной Азии с многовекторной внешней политикой, — подчеркнул профессор кафедры преподавания турецкого языка и социальных наук педагогического факультета Университета Думлупынар г. Кютахьи, доктор Веджихи Сефа Фуат Хекимоглу. Он акцентировал внимание на том, что вступив в должность Президента в 2019 году после отставки Нурсултана Назарбаева, Касым-Жомарт Токаев взял курс как на внутренние реформы, так и на продолжение сбалансированной внешнеполитической линии.

Касым-Жомарт Токаев высшее образование получил в престижном Московском государственном институте международных отношений (МГИМО), который готовит дипломатов высокого уровня. В ходе дипломатической карьеры он занимал пост посла Казахстана в Китае, затем был министром иностранных дел (1994–1999), премьер-министром (1999–2002), заместителем генерального секретаря ООН и главой Женевского отделения, а также председателем Сената (2013–2019). Эти должности свидетельствуют о том, что внешнеполитический опыт Токаева основан на глубоком понимании международных процессов и институциональной дипломатии. Он адаптировал многовекторный внешнеполитический курс к меняющейся международной обстановке.

Подход Президента Казахстана ориентирован на выстраивание сбалансированных отношений с такими центрами силы, как Россия, Китай, Запад и исламский мир. Несмотря на стратегическое партнёрство с Российской Федерацией, включая исторические, экономические и военные связи, после начала войны в Украине Токаев занял сдержанную и независимую позицию. На Петербургском экономическом форуме в 2022 году он прямо заявил, что Казахстан не признаёт независимость самопровозглашённых республик Донецка и Луганска, — резюмировал доктор Веджихи Сефа Фуат Хекимоглу.

При этом отношения с КНР были углублены в рамках инициативы "Один пояс — один путь". Казахстан стал ключевым транзитным звеном в маршрутах Китая к Европе. Что касается политики в отношении Запада, Токаев действует с осторожностью, развивая сотрудничество с ЕС и США в сферах энергетики, климата, технологий и инвестиций. Его реформаторская риторика также может рассматриваться как сигнал западной аудитории.

Особое внимание, по словам турецкого эксперта, Президент Казахстана уделяет интеграции с тюркскими государствами, прежде всего с Турцией.

Поддержка Организации тюркских государств, проведение её саммита в 2021 году в Астане и принятие "Видения Тюркского мира — 2040" говорят о стремлении к региональной консолидации. Внешнеполитический курс Касым-Жомарта Токаева является прямым отражением его дипломатического опыта. Многовекторность, прагматизм и стремление к сохранению суверенитета позволяют Казахстану маневрировать в условиях растущей геополитической конкуренции. Под его руководством страна не только сохраняет стратегические отношения с мировыми державами, но и последовательно отстаивает собственные национальные интересы, — подытожил Веджихи Сефа Фуат Хекимоглу.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА

Мнение о политическом курсе Президента Токаева высказала и доктор Назрин Ализада. Она представляет кафедру международных отношений факультета экономики и административных наук Университета Мустафы Кемаля турецкого региона Хатай.

С приходом к власти Президента Токаева Казахстан перешёл к новой модели государственного управления. Внутренняя политика страны стала строиться на чувствительном и уважительном отношении к народу, при этом в управлении обществом были провозглашены принципы диалога, демократии и справедливости. Во внешней политике акцент был сделан на расширение международной ответственности Казахстана и ускорение процессов интеграции.

В этом контексте, считает Назрин Ализада, Токаев выдвигает на первый план национальные ценности и стремится придать Казахстану центральную роль в новой волне регионализации, происходящей в рамках Тюркского мира.

Касым-Жомарт Токаев активно использует такие понятия, как "Родина" и "Тюркское единство", продвигая идеи сближения тюркских народов. Особое внимание он уделяет развитию двусторонних отношений с Азербайджаном и Турцией — двумя важными тюркскими государствами. Особенно стоит выделить Азербайджан, который не только инициировал создание Организации тюркских государств — структуры, объединяющей тюркоязычные республики под единым "крышей", но и обладает богатыми запасами традиционных и альтернативных энергетических ресурсов, находясь при этом в стратегически важной геополитической точке. Учитывая эти факторы, Токаев в последнее время предпринял шаги по развитию сотрудничества в области альтернативной энергетики, в частности по проектам в сфере "зелёной" энергетики с Азербайджаном и Турцией.

Немаловажен и тот факт, по мнению доктора кафедры международных отношений факультета экономики и административных наук Университета Мустафы Кемаля, что Президент Казахстана придаёт особое значение гуманитарному взаимодействию.

Ярким примером стало строительство Центра детского творчества им. Курмангазы в освобождённом Карабахе. Токаев подчёркивает важность совместной культурной деятельности в рамках Тюркского мира и создания единой коммуникационной платформы для молодёжи тюркских стран. Он убеждён, что проведение Дней культуры способствует сближению народов и продвижению казахстанских традиций за пределами страны.

Завершая мысль, доктор Назрин Ализада заявила, что внешнеполитический курс Касым-Жомарта Токаева строится на стремлении институционализировать сотрудничество в рамках Тюркского мира, превращать геополитические вызовы в возможности для региональной интеграции и усиливать роль Казахстана как уравновешивающего игрока в международной политике.

ДАЛЬНОВИДНОСТЬ И ПРАГМАТИЧНОСТЬ ТОКАЕВА

Эксперт по внешней политике постсоветского пространства Али Аскер выразил уверенность в том, что подход Токаева к международным отношениям направлен на позиционирование Казахстана не только как энергетической державы, но и как ключевого центра диалога, согласия и устойчивого развития в евразийском пространстве.

В этом контексте республика выстраивает сбалансированные и взаимовыгодные отношения с ведущими мировыми державами — Россией, Китаем, Европейским союзом и Соединёнными Штатами. Казахстан, особенно в контексте украинского кризиса, неизменно занимает конструктивную и ответственную позицию, выступая за дипломатическое урегулирование и поддерживая посреднические инициативы. Наряду с этим, РК играет активную и стабилизирующую роль в решении региональных проблем Центральной Азии и в укреплении добрососедских отношений. Развивая стратегические партнёрства с Россией и Китаем, Казахстан демонстрирует приверженность устойчивому и сбалансированному сотрудничеству в рамках Евразии. В то же время страна придаёт большое значение углублению взаимодействия с Западом в таких сферах, как энергетика, технологии и безопасность.

Благодаря такому внешнеполитическому курсу, Казахстан утвердился в международном сообществе как авторитетный, суверенный и открытый к сотрудничеству актор, способный эффективно балансировать интересы глобальных игроков, — заявил профессор кафедры международных отношений факультета экономики и административных наук Университета Карабюк Турецкой Республики.

В период президентства Касым-Жомарта Токаева особое значение приобрели отношения с Турцией. Официальный визит Президента в Анкару 10–11 мая 2022 года и подписание Совместного заявления о расширенном стратегическом партнёрстве ознаменовали новый этап в двусторонних отношениях. Сближение, основанное на общих исторических и культурных корнях, было усилено благодаря экономической интеграции, сотрудничеству в оборонной промышленности и совместным инициативам в рамках Организации тюркских государств. Турецкие инвестиции в экономику Казахстана, а также совместные проекты в сфере беспилотных летательных аппаратов и высоких технологий стали наглядными примерами углубляющегося стратегического взаимодействия. Кроме того, культурная дипломатия способствует укреплению межгосударственных связей, придавая партнёрству устойчивый и многослойный характер.

Доктор юридических наук подчеркнул, что Президент Токаев занимает исключительное место в современной государственности Казахстана как архитектор и последовательный проводник внешнеполитического курса независимой республики.

В условиях сложной геополитической обстановки, возникшей после распада Советского Союза, именно дипломатическая компетентность Токаева сыграла ключевую роль в международном признании Казахстана, формировании позитивного имиджа страны и её становлении как влиятельного регионального актора. Начав свою дипломатическую карьеру в 1992 году, он прошёл путь от министра иностранных дел до заместителя Генерального секретаря ООН. Накопленный им уникальный опыт стал прочной основой для формирования многовекторной, сбалансированной и миролюбивой внешней политики Казахстана.

Особо турецкий профессор выделил инициативы Президента, направленные на динамичное развитие страны и укрепление политической стабильности.

Представленная Токаевым концепция "Справедливого Казахстана" представляет собой целостный подход, охватывающий как внешнюю, так и внутреннюю повестку. Усиление национальной идентичности, модернизация системы образования и постепенный переход на латинскую графику способствуют укреплению культурной независимости и общественного самосознания казахского народа. Эта реформаторская стратегия укрепляет политическую стабильность и общественное единство, тем самым повышая международный авторитет Казахстана как миролюбивого, предсказуемого и уважаемого государства, — обозначил позицию профессор кафедры международных отношений факультета экономики и административных наук Университета Карабюк Али Аскер.