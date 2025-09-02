В Казахстане стартовал международный аудит ИКАО по авиационной безопасности — проверят аэропорты и авиакомпании, передает BAQ.KZ.

2 сентября вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев встретился с командой международных аудиторов из Международной организации гражданской авиации (ИКАО). С 2 по 14 сентября страна принимает комплексную проверку по программе USAP-CMA, направленную на оценку уровня авиационной безопасности.

В центр внимания экспертов попали крупнейшие международные аэропорты — в Астане и Алматы, а также казахстанские авиакомпании. Особое внимание уделяется тому, насколько национальное законодательство и практика соответствуют строгим международным стандартам ИКАО.

"Это важный шаг на пути к повышению безопасности полетов и укреплению доверия международного авиационного сообщества", — отметил Талгат Ластаев, выразив полную поддержку правительства текущему процессу и подчеркнув, что Казахстан нацелен на улучшение показателя безопасности, который сейчас составляет 83%.