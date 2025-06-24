Казахстан фиксирует устойчивое сокращение трансграничных денежных переводов как на отправку, так и на получение, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom. За первые четыре месяца 2025 года объём средств, выведенных за границу через международные системы денежных переводов, снизился почти на пятую часть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 190,5 млрд тенге. При этом число транзакций уменьшилось сразу на 30,8%, что привело к росту среднего размера одного перевода до 370,5 тыс. тенге.

Схожая динамика наблюдается и в притоке средств из-за рубежа: объём поступивших переводов составил 67,7 млрд тенге - это на 15,8% меньше, чем годом ранее. Количество таких транзакций снизилось почти на треть, однако средняя сумма одного поступления выросла до 329,7 тыс. тенге.

Несмотря на общее падение, Россия остаётся главным партнёром Казахстана по объёму переводов в обоих направлениях. Так, на неё пришлось 66,5 млрд тенге в виде отправленных средств и 16,2 млрд тенге - в виде полученных. Однако и здесь фиксируется ощутимое снижение: на 16,4% и 29,2% соответственно. На втором и третьем местах по объёму отправленных из РК переводов оказались Узбекистан и Турция, но и в этих странах наблюдается спад: минус 10,3% и 29,9%. В рейтинге стран, из которых поступает больше всего переводов, после России идут США - с единственным приростом на 11,6%, и Узбекистан - с падением на 10,3%.

Эксперты связывают тенденцию с изменением экономической активности, валютными колебаниями и ужесточением финансового контроля в ряде стран.