Полиция Алматы призывает граждан быть бдительными и не обращаться в частные компании, туристические агентства или онлайн-сайты, обещающие оформление международного водительского удостоверения (МВУ), передает BAQ.KZ. Как подчеркнули в департаменте полиции города, ни одна частная структура не имеет законных полномочий на выдачу такого документа.

Международное водительское удостоверение - это официальный перевод национальных прав, который признаётся более чем в 180 странах, подписавших Венскую конвенцию о дорожном движении от 1968 года. Однако, как пояснил начальник процессингового центра Управления административной полиции ДП Алматы Айдын Меркимбаев, в Казахстане МВУ в настоящее время не выдаются вовсе.

Все предложения по оформлению подобных документов через сторонние организации или сомнительные сайты являются мошенническими и не имеют юридической силы. Полиция напоминает, что в соответствии со статьёй 6 Закона "Об органах внутренних дел", только органы внутренних дел уполномочены на выдачу любых водительских удостоверений.

Важно помнить, что международное водительское удостоверение не заменяет национальное - оно лишь подтверждает его наличие и содержит перевод на другие языки. Такой документ может понадобиться при аренде автомобиля за границей, прохождении пограничного контроля на личном авто, при оформлении страховки или во время дорожных проверок в других странах. При этом никакие экзамены или курсы для получения МВУ не требуются.

Полиция Алматы рекомендует гражданам воздержаться от обращения к посредникам, обещающим "быстрое" и "официальное" оформление международных прав, и в случае сомнений - обращаться напрямую в территориальные органы внутренних дел за разъяснениями.