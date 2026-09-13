Международный этнофестиваль «JAIYQ SAZY» собрал более 50 тыс. зрителей в Уральске

Масштабное культурное событие прошло под открытым небом и собрало более 50 тысяч жителей и гостей областного центра.

Участниками фестиваля стали известные исполнители и музыкальные коллективы из Казахстана, Турции и Узбекистана. На сцене выступили Жубаныш Жексенулы, Bayansulu, Турар, Максат Рахмет, Акылбек Бектасов, Тилек Базаров, этно-фьюжн трио «СақТау», а также артисты из Турции и Узбекистана — Murat Yaprak и Севара Туланова.

Мероприятие вошло в республиканский план культурно-туристических событий 2026 года.

В программе фестиваля гармонично соединились традиционное искусство и современные музыкальные направления. Для зрителей прозвучали народные песни, кюи, жыр и терме, были представлены национальные танцы и современные эстрадные номера. Завершился праздничный вечер красочным салютом.