Международный этнофестиваль «JAIYQ SAZY» собрал более 50 тыс. зрителей в Уральске
В рамках праздничной декады, посвящённой Дню города, в Уральске прошел Международный этнофестиваль «JAIYQ SAZY».
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Масштабное культурное событие прошло под открытым небом и собрало более 50 тысяч жителей и гостей областного центра.
Участниками фестиваля стали известные исполнители и музыкальные коллективы из Казахстана, Турции и Узбекистана. На сцене выступили Жубаныш Жексенулы, Bayansulu, Турар, Максат Рахмет, Акылбек Бектасов, Тилек Базаров, этно-фьюжн трио «СақТау», а также артисты из Турции и Узбекистана — Murat Yaprak и Севара Туланова.
Мероприятие вошло в республиканский план культурно-туристических событий 2026 года.
В программе фестиваля гармонично соединились традиционное искусство и современные музыкальные направления. Для зрителей прозвучали народные песни, кюи, жыр и терме, были представлены национальные танцы и современные эстрадные номера. Завершился праздничный вечер красочным салютом.
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