  • 21 Июля, 04:01
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Международный фестиваль лотосов пройдёт в Атырауской области

Лотос хотят превратить в символ туристического бренда региона.

Сегодня, 02:45
АВТОР
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Управление внутренней политики Атырауской области Сегодня, 02:45
Сегодня, 02:45
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Фото: Управление внутренней политики Атырауской области

Атырауская область готовится принять гостей на уникальном природно-культурном событии — международном фестивале "LOTUS FEST–2025", передает BAQ.KZ. Мероприятие состоится 26 июля в селе Тенгиз Курмангазинского района. Главная звезда праздника — сама природа: редчайшее лотосовое поле площадью до 10 гектаров. Высота стеблей этих водных цветов достигает двух метров, а диаметр листьев — до 60 сантиметров. Лотос планируют сделать символом туристического бренда региона.

Еще несколько лет назад о цветущем лотосе на притоке реки Кигаш в селе Тенгиз Курмангазинского района знали немногие. Благодаря распространению информации, число туристов, приезжающих полюбоваться этим удивительным природным явлением, растет, несмотря на удаленность локации, — говорится в сообщении управлении внутренней политики Атырауской области. 

Фестиваль обещает быть масштабным: в программе — соревнования по национальным видам спорта, включая казахша курес, асык ату, армрестлинг и перетягивание каната. Также для гостей развернут этнодеревню, ремесленную ярмарку и фудкорт с национальной кухней.

 
 
 
 
 
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Публикация от Ішкі Саясат Басқармасы (@isb_atyrau)

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