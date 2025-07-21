Атырауская область готовится принять гостей на уникальном природно-культурном событии — международном фестивале "LOTUS FEST–2025", передает BAQ.KZ. Мероприятие состоится 26 июля в селе Тенгиз Курмангазинского района. Главная звезда праздника — сама природа: редчайшее лотосовое поле площадью до 10 гектаров. Высота стеблей этих водных цветов достигает двух метров, а диаметр листьев — до 60 сантиметров. Лотос планируют сделать символом туристического бренда региона.

Еще несколько лет назад о цветущем лотосе на притоке реки Кигаш в селе Тенгиз Курмангазинского района знали немногие. Благодаря распространению информации, число туристов, приезжающих полюбоваться этим удивительным природным явлением, растет, несмотря на удаленность локации, — говорится в сообщении управлении внутренней политики Атырауской области.

Фестиваль обещает быть масштабным: в программе — соревнования по национальным видам спорта, включая казахша курес, асык ату, армрестлинг и перетягивание каната. Также для гостей развернут этнодеревню, ремесленную ярмарку и фудкорт с национальной кухней.