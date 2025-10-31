  • 31 Октября, 13:28

Международный форум вузов и рейтинговых агентств проходит при участии Токаева

Фото: Акорда

Глава государства принимает участие в Международном форуме стратегических партнеров "Казахстан – территория академических знаний", передает BAQ.KZ. 

Форум собрал руководителей ведущих зарубежных университетов и представителей международных рейтинговых и аккредитационных агентств.

В частности, представлены компания Quacquarelli Symonds (QS), МГИМО, Пекинский университет языка и культуры, Университет Кардифф, Университет Вусонг, МИФИ, Университет Минерва и другие вузы.

