Международный форум вузов и рейтинговых агентств проходит при участии Токаева
Сегодня, 12:00
Фото: Акорда
Глава государства принимает участие в Международном форуме стратегических партнеров "Казахстан – территория академических знаний", передает BAQ.KZ.
Форум собрал руководителей ведущих зарубежных университетов и представителей международных рейтинговых и аккредитационных агентств.
В частности, представлены компания Quacquarelli Symonds (QS), МГИМО, Пекинский университет языка и культуры, Университет Кардифф, Университет Вусонг, МИФИ, Университет Минерва и другие вузы.
