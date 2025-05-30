С 15 по 23 мая в Казахстане работала Миссия Международного валютного фонда (МВФ), по итогам которой опубликовано заключительное заявление с оценкой текущего состояния экономики и рекомендациями для дальнейшей политики, передает BAQ.KZ со ссылкой на Нацбанк.

Как отмечается в документе, в Казахстане сохраняется высокий экономический рост, чему способствуют активность в сфере услуг, транспорта, строительства, а также развитие обрабатывающей и добывающей промышленности. Положительно оценены усилия по модернизации инфраструктуры и инвестиции в цифровизацию, искусственный интеллект, агропромышленный комплекс и логистику.

В то же время эксперты МВФ выразили обеспокоенность ускорением инфляции, зафиксированным в апреле. Фонд прогнозирует, что инфляция в Казахстане сохранится на уровне 10,5% в 2025 году, что значительно превышает целевой ориентир Национального банка.

В этой связи МВФ подчёркивает важность сохранения сдерживающей денежно-кредитной политики для снижения инфляционного давления. Также положительно оценены планы по ужесточению макропруденциального регулирования, которые должны снизить риски, связанные с быстрым ростом потребительского кредитования.

Среди внешнеэкономических рисков фонд выделяет возможное снижение цен на нефть, усиление торгового протекционизма и замедление роста в странах — торговых партнёрах Казахстана. Внутренние риски, по мнению миссии, связаны с потенциальными задержками в реализации инфраструктурных проектов.

Следующий визит миссии МВФ в Казахстан по статье IV намечен на сентябрь 2025 года.