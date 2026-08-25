В области Улытау сотрудники полиции пресекли межрегиональный канал поставки наркотических средств.

В рамках ОПМ «Қарасора-2026» задержан местный житель, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

По данным полиции, в ходе обыска у подозреваемого обнаружили и изъяли 38 килограммов марихуаны. Кроме того, полицейские нашли двуствольное ружье и боеприпасы.

Откуда везли наркотики

По предварительным данным, наркотические средства доставляли в область Улытау из южных регионов Казахстана. Предполагается, что они предназначались для последующего сбыта.

Кто задержан

Подозреваемый – житель региона. Его водворили в изолятор временного содержания.

Что выясняет следствие

В настоящее время проводится досудебное расследование. Полицейские устанавливают источник поставки наркотиков, маршруты их транспортировки и других лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

«В ходе следствия устанавливаются источник поставки наркотиков, пути их транспортировки, а также другие лица, которые могут быть причастны к совершению преступления», – отметил первый заместитель начальника департамента полиции области Улытау Ербол Қайрбеков.

Окончательная правовая оценка действиям подозреваемого будет дана по результатам расследования.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ұлытау Облысының Полиция Департаменті (@policeofulytau)

Ранее сообщалось, что наркосеть с закладками в пяти городах координировали из-за рубежа.

По материалам дела, организатор обеспечивал поставку синтетических наркотиков, распределял роли между участниками и отправлял им координаты тайников.

Он же, как считают следователи, контролировал выполнение поручений и рассчитывался с участниками через криптовалюту.

Закладки, предварительно, оборудовали в Талдыкоргане, Алматы, Конаеве, Каскелене и Павлодаре.

Во время следственных и оперативных мероприятий изъяли свертки с порошкообразным веществом. Предположительно, речь идет о мефедроне. Точный состав должна установить судебная экспертиза.

Следователи забрали и другие вещества, мобильные телефоны с данными, которые могут иметь доказательственное значение, и сведения о расчетах через криптовалютный кошелек Exodus.

По выявленным фактам расследуются уголовные дела по статье 297 УК РК.

Теперь правоохранители устанавливают личность организатора и его местонахождение, каналы поставки наркотиков и других возможных участников схемы.

Досудебное расследование находится на контроле прокуратуры области Жетысу.

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