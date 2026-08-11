Нарколабораторию обнаружили в неприметном гараже в Алматы
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В Турксибском районе Алматы полицейские обнаружили гараж, который, по предварительным данным, мог использоваться для изготовления наркотиков. Подозреваемым оказался 35-летний мужчина, ранее судимый за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Оперативники задержали его на одном из съемных объектов района.
После этого провели обыск в гараже на улице Глазунова. Там нашли 48 емкостей с тремя видами жидкостей, которые предварительно могут относиться к прекурсорам. Кроме того, изъяты лабораторные колбы и другое оборудование — всего оно было упаковано в 15 коробок. Полицейские также обнаружили мобильный телефон, который может иметь значение для расследования.
Изъятое направили на экспертизу. Специалистам предстоит установить состав и назначение обнаруженных веществ, а также происхождение оборудования. По факту возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает возможные связи задержанного и другие обстоятельства дела.
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