Наркосеть с закладками в пяти городах координировали из-за рубежа
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В области Жытысу задержали восемь участников группы, которую подозревают в сбыте синтетических наркотиков сразу в нескольких городах Казахстана. По версии следствия, работой сети руководили из-за рубежа, а расчеты велись в криптовалюте, передает BAQ.KZ.
По материалам дела, организатор обеспечивал поставку синтетических наркотиков, распределял роли между участниками и отправлял им координаты тайников.
Он же, как считают следователи, контролировал выполнение поручений и рассчитывался с участниками через криптовалюту.
Закладки, предварительно, оборудовали в Талдыкоргане, Алматы, Конаеве, Каскелене и Павлодаре.
Во время следственных и оперативных мероприятий изъяли свертки с порошкообразным веществом. Предположительно, речь идет о мефедроне. Точный состав должна установить судебная экспертиза.
Следователи забрали и другие вещества, мобильные телефоны с данными, которые могут иметь доказательственное значение, и сведения о расчетах через криптовалютный кошелек Exodus.
По выявленным фактам расследуются уголовные дела по статье 297 УК РК.
Теперь правоохранители устанавливают личность организатора и его местонахождение, каналы поставки наркотиков и других возможных участников схемы.
Досудебное расследование находится на контроле прокуратуры области Жетысу.
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