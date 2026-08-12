Наркосеть с закладками в пяти городах координировали из-за рубежа

В области Жытысу задержали восемь участников группы, которую подозревают в сбыте синтетических наркотиков сразу в нескольких городах Казахстана. По версии следствия, работой сети руководили из-за рубежа, а расчеты велись в криптовалюте, передает BAQ.KZ.

По материалам дела, организатор обеспечивал поставку синтетических наркотиков, распределял роли между участниками и отправлял им координаты тайников.

Он же, как считают следователи, контролировал выполнение поручений и рассчитывался с участниками через криптовалюту.

Закладки, предварительно, оборудовали в Талдыкоргане, Алматы, Конаеве, Каскелене и Павлодаре.

Во время следственных и оперативных мероприятий изъяли свертки с порошкообразным веществом. Предположительно, речь идет о мефедроне. Точный состав должна установить судебная экспертиза.

Следователи забрали и другие вещества, мобильные телефоны с данными, которые могут иметь доказательственное значение, и сведения о расчетах через криптовалютный кошелек Exodus.

По выявленным фактам расследуются уголовные дела по статье 297 УК РК.

Теперь правоохранители устанавливают личность организатора и его местонахождение, каналы поставки наркотиков и других возможных участников схемы.

Досудебное расследование находится на контроле прокуратуры области Жетысу.