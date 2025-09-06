Межзвёздный объект, направляющийся к Земле, оказался кометой
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Межзвёздный объект 3I/ATLAS, ранее считавшийся потенциально опасным и направлявшимся к Солнечной системе, оказался обычной кометой, передаёт BAQ.KZ.
Об этом сообщила британская Daily Mail со ссылкой на астронома Университета Ланкашира, доктора Марка Норриса.
По его словам, новые изображения ясно показали, что 3I/ATLAS имеет плотное ледяное ядро, окружённое облаком газа и пыли — характерным признаком комет. Также зафиксирован длинный хвост, направленный в сторону, противоположную Солнцу.
Учёный отметил, что первые снимки объекта лишь намекали на кометную активность, однако тогда она была почти незаметна из-за большой удалённости от Солнца и слабой освещённости.
"Новые наблюдения окончательно подтвердили его принадлежность к классу комет и опровергли версии о возможном искусственном происхождении 3I/ATLAS или его связи с инопланетными технологиями", - пишет издание.
Самое читаемое
- Мурат Нуртлеу появился на публике после слухов о задержании
- Нефтегазовая отрасль Казахстана отмечает 126-летие
- Marriott в Костанае: почему люксовый отель строят в опасной зоне паводков?
- Школьница покончила с собой в Алматы
- Эксперт дал прогноз, какой состав привезет "Реал Мадрид" на матч против "Кайрата"