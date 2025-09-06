Межзвёздный объект 3I/ATLAS, ранее считавшийся потенциально опасным и направлявшимся к Солнечной системе, оказался обычной кометой, передаёт BAQ.KZ.

Об этом сообщила британская Daily Mail со ссылкой на астронома Университета Ланкашира, доктора Марка Норриса.

По его словам, новые изображения ясно показали, что 3I/ATLAS имеет плотное ледяное ядро, окружённое облаком газа и пыли — характерным признаком комет. Также зафиксирован длинный хвост, направленный в сторону, противоположную Солнцу.

Учёный отметил, что первые снимки объекта лишь намекали на кометную активность, однако тогда она была почти незаметна из-за большой удалённости от Солнца и слабой освещённости.