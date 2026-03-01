При ударе США и Израиля по спортзалу в Иране погибли более 15 человек
Сегодня 2026, 09:02
Более 15 человек погибли в результате удара Израиля и США по спортивному залу в городе Ламард иранской провинции Фарс. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB, передает BAQ.KZ.
"В момент атаки в зале играли и занимались спортом дети", - говорится в сообщении.
Напомним, Минтранспорта Казахстана высказался касательно полетов в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
