При ударе США и Израиля по спортзалу в Иране погибли более 15 человек

Сегодня 2026, 09:02
Фото: Pixabay.com

Более 15 человек погибли в результате удара Израиля и США по спортивному залу в городе Ламард иранской провинции Фарс. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB, передает BAQ.KZ.

"В момент атаки в зале играли и занимались спортом дети", - говорится в сообщении.

Напомним, Минтранспорта Казахстана высказался касательно полетов в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

