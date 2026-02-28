МИД Ирана призвал генсека и Совет Безопасности ООН как можно скорее принять меры в связи с действиями США и Израиля, передает BAQ.KZ.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Ирана.

"Сегодня утром, накануне Новруза и в десятый день священного месяца Рамазан, грубо нарушив территориальную целостность и национальный суверенитет Ирана, Израиль атаковал ряд целей, оборонительных объектов и гражданской инфраструктуры в различных городах нашей страны", - сказано в заявлении.

В нем также отмечается, что совместные атаки США и Израиля по территории Ирана произошли в то время, когда иранская и американская стороны вели переговоры для достижения мирного решения по ядерному вопросу.