МИД Ирана призвал Совбез ООН принять срочные меры в связи с действиями США и Израиля
Совместные атаки США и Израиля по территории Ирана произошли во время иранско-американских переговоров о мире.
Сегодня 2026, 15:02
59Фото: Pixabay.com
МИД Ирана призвал генсека и Совет Безопасности ООН как можно скорее принять меры в связи с действиями США и Израиля, передает BAQ.KZ.
Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Ирана.
"Сегодня утром, накануне Новруза и в десятый день священного месяца Рамазан, грубо нарушив территориальную целостность и национальный суверенитет Ирана, Израиль атаковал ряд целей, оборонительных объектов и гражданской инфраструктуры в различных городах нашей страны", - сказано в заявлении.
В нем также отмечается, что совместные атаки США и Израиля по территории Ирана произошли в то время, когда иранская и американская стороны вели переговоры для достижения мирного решения по ядерному вопросу.
