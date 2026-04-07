Казахстан и Грузия подписали программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами на 2026–2027 годы. Документ закрепляет планы по углублению двустороннего взаимодействия и развитию партнёрства в ключевых сферах экономики и логистики, передает BAQ.kz.

В рамках официального визита в Тбилиси министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провёл переговоры с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, отметив устойчивую положительную динамику сотрудничества, основанного на взаимной заинтересованности.

По словам Ермека Кошербаева, Казахстан рассматривает Грузию как важного партнёра в регионе Южного Кавказа.

«Казахстан рассматривает Грузию как надёжного политического и экономического партнёра на Южном Кавказе, с которым нас связывают многовековые традиции дружбы и взаимопомощи», — отметил он.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено экономическому взаимодействию. Отмечено, что объём казахстанских инвестиций в экономику Грузии превысил 600 млн долларов, а компании из Казахстана активно участвуют в проектах в сферах логистики, энергетики и финансов.

Одним из ключевых направлений сотрудничества остаётся развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Стороны подчеркнули необходимость повышения его пропускной способности и эффективности.

«Наша общая задача — последовательное наращивание его пропускной способности, повышение предсказуемости транспортных сервисов и обеспечение прозрачности тарифной политики», — заявил глава МИД Казахстана.

Также обсуждены перспективы взаимодействия в агропромышленном комплексе, цифровой экономике и финансовых услугах.

Отдельно была отмечена инициатива Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по созданию Международной организации по воде под эгидой ООН, направленная на укрепление глобального сотрудничества в сфере водной безопасности.

По итогам переговоров стороны подписали Программу сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Грузии на 2026–2027 годы.

Ожидается, что документ станет основой для реализации конкретных проектов и дальнейшего укрепления двусторонних отношений в таких сферах, как транспорт и логистика, энергетика, торговля и инвестиции.