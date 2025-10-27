Министерство иностранных дел Республики Казахстан выступило с заявлением в связи с подписанием Совместной декларации по мирному урегулированию конфликта между Таиландом и Камбоджой. Документ был принят при участии президента США Дональда Трампа и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима на полях 47-го саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проходит в Куала-Лумпуре с 25 по 28 октября, передаёт BAQ.KZ.

В МИД Казахстана отметили, что достигнутые договорённости демонстрируют приверженность сторон принципам Устава ООН, стремлению к миру, стабильности и процветанию региона. Казахстан высоко оценил усилия сторон по восстановлению доверия и укреплению безопасности в Юго-Восточной Азии.

"Данный шаг подтверждает безальтернативность дипломатических решений при урегулировании конфликтов и служит примером конструктивного подхода к международным спорам", — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве выразили уверенность, что подписание декларации станет основой для дальнейшего укрепления добрососедских отношений между Таиландом и Камбоджой, а также способствует развитию регионального сотрудничества в рамках АСЕАН.