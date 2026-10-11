МИД Казахстана проверяет информацию о пострадавших при атаке на аэропорт Эр-Рияда

Граждан Казахстана, по предварительной информации, нет среди погибших и пострадавших в результате атаки на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Жанболат Усенов.

По данным Управления гражданской авиации Саудовской Аравии, в результате нападения погибли 12 человек, ещё 309 получили ранения. Среди погибших — четверо граждан Саудовской Аравии, двое граждан Бангладеш, а также граждане США, Египта, Иордании, Сирии, Палестины и Судана. Некоторые пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.

Ответственность за нападение возложили на йеменских хуситов, которые, предположительно, выпустили ракету по аэропорту. При этом система оповещения об угрозе не сработала.

Это уже третья атака на аэропорт за неделю. В результате предыдущих нападений погибли ещё четыре человека и был повреждён коммерческий самолёт.

После последнего удара рейсы из Эр-Рияда перенаправили в другие аэропорты, а работу воздушной гавани временно приостановили.

Хуситы, в свою очередь, призвали авиакомпании избегать воздушного пространства Саудовской Аравии, объявив его зоной военных операций.

Обстоятельства произошедшего и последствия атаки уточняются.