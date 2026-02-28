МИД: На территории Ирана находятся 96 граждан Казахстана
Ведомство поддерживает постоянную связь с гражданами.
В связи с текущей ситуацией в Иране МИД РК дал информацию, касательно граждан, которые в настоящее время находятся там, передает BAQ.KZ.
По официальным данным, из них 18 человек являются сотрудниками дипломатических представительств, двое — студентами, 70 граждан осуществляют трудовую деятельность на заводе «Заркух». Еще шесть казахстанцев находятся в Иране в частном порядке.
В Министерстве иностранных дел сообщили, что ведомство и загранучреждения Казахстана поддерживают постоянную связь с гражданами.
На данный момент информации о пострадавших среди граждан РК не поступало. Ситуация остается на контроле дипломатических служб.
