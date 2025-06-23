Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что сообщения о якобы запуске беспилотников с территории РК в сторону России не соответствуют действительности. Компетентные органы ведут проверку всех недавних инцидентов, связанных с БПЛА, передаёт BAQ.KZ.

"Информация о том, что якобы с территории Казахстана запускаются беспилотные летательные аппараты в сторону России, не соответствует действительности", — подчеркнул Айбек Смадияров.

Он добавил, что в настоящее время казахстанские компетентные органы изучают все обстоятельства, касающиеся появления БПЛА на территории страны.

"Компетентные органы изучают обстоятельства всех недавних инцидентов, связанных с обнаружением беспилотных летательных аппаратов на территории Республики Казахстан", — сообщил он.

Смадияров призвал дождаться итогов расследования и подтвердил, что как запуск, так и пролёт дронов с территории Казахстана — не подтверждены.