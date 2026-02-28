В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, Министерство иностранных дел РК и загранучреждения перешли на усиленный режим работы, передает BAQ.KZ.

Ниже приведены актуальные контакты экстренной связи и горячих линий.

Рекомендация: При обращении через WhatsApp кратко укажите свои ФИО, местоположение и суть проблемы.

Центральный аппарат МИД РК (Астана)

+7 (7172) 72-05-00 — Департамент консульской службы



+7 (7172) 72-01-11 — Дежурный дипломат

Иран

Посольство (Тегеран):

+98 21 2256 5933 (дежурный)

+98 936 208 4672 (WhatsApp)

Генконсульство (Горган):+98 912 298 0350 (моб.)

+98 173 252 0443 (раб.)

+7 701 771 34 01 (WhatsApp)

Консульство (Бандер-Аббас):

+98 930 298 57 03 (моб., WhatsApp)

Израиль

+972 (3) 503 78 85 (дежурный)

+972 54 878 4608 (WhatsApp)

+972 53 272 1815 (WhatsApp)

+7 701 731 41 77 (WhatsApp)

ОАЭ

Посольство (Абу-Даби): +971 50 508 5226,

+971 2 449 8778

Генконсульство (Дубай): +971 50 570 1978

Саудовская Аравия

Посольство: +966 55 663 0177

Иордания

Посольство:

+962 777 688 885

Катар

Посольство: +974 5064 9955, +974 5100 0733

Кувейт

Посольство: +965 6704 2545

Ливан

Посольство: +961 4 713 467, +961 4 713 447

Бахрейн

Генконсульство: +973 3348 0890.