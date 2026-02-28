МИД опубликовал контакты экстренной связи для граждан РК на Ближнем Востоке
В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, Министерство иностранных дел РК и загранучреждения перешли на усиленный режим работы, передает BAQ.KZ.
Ниже приведены актуальные контакты экстренной связи и горячих линий.
Рекомендация: При обращении через WhatsApp кратко укажите свои ФИО, местоположение и суть проблемы.
Центральный аппарат МИД РК (Астана)
+7 (7172) 72-05-00 — Департамент консульской службы
+7 (7172) 72-01-11 — Дежурный дипломат
Иран
Посольство (Тегеран):
+98 21 2256 5933 (дежурный)
+98 936 208 4672 (WhatsApp)
Генконсульство (Горган):+98 912 298 0350 (моб.)
+98 173 252 0443 (раб.)
+7 701 771 34 01 (WhatsApp)
Консульство (Бандер-Аббас):
+98 930 298 57 03 (моб., WhatsApp)
Израиль
+972 (3) 503 78 85 (дежурный)
+972 54 878 4608 (WhatsApp)
+972 53 272 1815 (WhatsApp)
+7 701 731 41 77 (WhatsApp)
ОАЭ
Посольство (Абу-Даби): +971 50 508 5226,
+971 2 449 8778
Генконсульство (Дубай): +971 50 570 1978
Саудовская Аравия
Посольство: +966 55 663 0177
Иордания
Посольство:
+962 777 688 885
Катар
Посольство: +974 5064 9955, +974 5100 0733
Кувейт
Посольство: +965 6704 2545
Ливан
Посольство: +961 4 713 467, +961 4 713 447
Бахрейн
Генконсульство: +973 3348 0890.