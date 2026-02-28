  • Главная
МИД опубликовал контакты экстренной связи для граждан РК на Ближнем Востоке

Сегодня 2026, 21:33
Фото: Pixabay.com

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, Министерство иностранных дел РК и загранучреждения перешли на усиленный режим работы, передает BAQ.KZ

Ниже приведены актуальные контакты экстренной связи и горячих линий.

Рекомендация: При обращении через WhatsApp кратко укажите свои ФИО, местоположение и суть проблемы.

Центральный аппарат МИД РК (Астана)
 +7 (7172) 72-05-00 — Департамент консульской службы
 
+7 (7172) 72-01-11 — Дежурный дипломат

Иран
Посольство (Тегеран):
+98 21 2256 5933 (дежурный)
+98 936 208 4672 (WhatsApp)
Генконсульство (Горган):+98 912 298 0350 (моб.)
+98 173 252 0443 (раб.)
+7 701 771 34 01 (WhatsApp)

Консульство (Бандер-Аббас):
+98 930 298 57 03 (моб., WhatsApp)

Израиль
+972 (3) 503 78 85 (дежурный)
+972 54 878 4608 (WhatsApp)
+972 53 272 1815 (WhatsApp)
+7 701 731 41 77 (WhatsApp)

ОАЭ
Посольство (Абу-Даби): +971 50 508 5226, 
+971 2 449 8778
Генконсульство (Дубай): +971 50 570 1978

Саудовская Аравия
Посольство: +966 55 663 0177

Иордания
Посольство: 
+962 777 688 885

Катар
Посольство: +974 5064 9955, +974 5100 0733

Кувейт
Посольство: +965 6704 2545

Ливан
 Посольство: +961 4 713 467, +961 4 713 447

Бахрейн
Генконсульство: +973 3348 0890.

