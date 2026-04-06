Министерство иностранных дел Казахстана подтвердило информацию о гибели гражданина РК Арифа Исмаилова в Стамбуле.

Как сообщили в ведомстве, трагический инцидент произошел 31 марта в районе Фатих. Сейчас по делу работают компетентные органы Турции.

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан осведомлено о произошедшем 31 марта текущего года в районе Фатих инциденте с участием гражданина Республики Казахстан. В настоящее время компетентными органами Турецкой Республики проводятся необходимые следственные мероприятия. Генеральное консульство Республики Казахстан в Стамбуле оказывает необходимое содействие родственникам погибшего. Вопрос находится на контроле», – сообщили в МИД РК на заапрос BAQ.kz.

По информации турецких СМИ, погибший – Ариф Исмаилов, работавший логистом в частной компании. Нападение произошло в районе Фатих, в квартале Балабанага: неизвестный подошел к мужчине на улице и выстрелил ему в голову, после чего скрылся.

Момент преступления, как сообщается, попал на камеры видеонаблюдения.

В турецкой прессе приводятся разные данные о смерти казахстанца: по одним сообщениям, он скончался на месте, по другим умер в больнице, куда был доставлен в тяжелом состоянии.

Позже стало известно о задержании двух подозреваемых. По данным турецких СМИ, их обнаружили в районе Эдирне у границы при попытке бегства. Для поисков, как сообщается, использовали дрон. Задержанными, по предварительной информации, оказались двое граждан Грузии.

Кроме того, отдельно ведется расследование в отношении водителя автомобиля, который, предположительно, мог быть связан с попыткой побега подозреваемых.