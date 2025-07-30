С 9 августа 2025 года в силу вступают новые тарифы на консульские услуги Казахстана в рублях, передает BAQ.KZ. Согласно приказу МИД РК от 21 июля № 11-1-4/433, значительное повышение коснулось как оформления паспортов, так и различных видов виз.

Так, стоимость оформления паспорта гражданина Республики Казахстан за рубежом вырастет почти вдвое — с 5 850 до 10 000 рублей. Существенно подорожают и визы: однократная (не туристическая и не транзитная) теперь обойдётся в 8 000 рублей вместо прежних 4 530. Многократные визы на срок от одного до пяти лет подорожают более чем в два раза. Например, за пятилетнюю визу теперь придётся заплатить 100 000 рублей вместо 56 600.

Изменения затронули и туристов. Стоимость однократной туристской визы увеличится с 3 400 до 6 000 рублей, а многократной — с 5 100 до 9 000 рублей.

Казахстанцам, планирующим оформление документов после 9 августа, рекомендуется заранее ознакомиться с новыми тарифами и при необходимости — подать заявки до вступления изменений в силу.