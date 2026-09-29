Михаил Шайдоров поднялся на второе место мирового рейтинга ISU

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров занял второе место в обновленном мировом рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU).

На счету спортсмена 4193 рейтинговых балла. Лидирует представитель США Илья Малинин с 4590 баллами. Третью позицию занимает японец Юма Кагияма, набравший 4123 балла.

Второе место стало для Михаила Шайдорова наивысшей позицией в мировом рейтинге ISU.

Ранее казахстанский фигурист завоевал бронзовую медаль турнира серии ISU Challenger Memorial Ondrej Nepela в Братиславе. Эти соревнования стали для него первым международным стартом после зимних Олимпийских игр 2026 года.