Михаил Шайдоров поднялся на второе место мирового рейтинга ISU
Казахстанский фигурист набрал 4193 рейтинговых балла — это его лучший результат в карьере.
29 Сентября 2026, 02:14
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29 Сентября 2026, 02:1429 Сентября 2026, 02:14
203Фото: НОК РК
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров занял второе место в обновленном мировом рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU).
На счету спортсмена 4193 рейтинговых балла. Лидирует представитель США Илья Малинин с 4590 баллами. Третью позицию занимает японец Юма Кагияма, набравший 4123 балла.
Второе место стало для Михаила Шайдорова наивысшей позицией в мировом рейтинге ISU.
Ранее казахстанский фигурист завоевал бронзовую медаль турнира серии ISU Challenger Memorial Ondrej Nepela в Братиславе. Эти соревнования стали для него первым международным стартом после зимних Олимпийских игр 2026 года.
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