Михаилу Шайдорову подарили ковер с его изображением

Во время торжественной встречи в Алматы фигуристу вручили ковер с его портретом, передает BAQ.KZ.

Во время вручения отметили, что это подарок «от народа» в знак благодарности за победу на Олимпийских играх в Италии.

Портрет чемпиона на ковре выполнила известная в Казахстане художница Ассель Сабыржанкызы. Ранее она опубликовала видео. 

 
 
 
 
 
