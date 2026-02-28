Михаилу Шайдорову подарили ковер с его изображением
Во время торжественной встречи в Алматы фигуристу вручили ковер с его портретом, передает BAQ.KZ.
Во время вручения отметили, что это подарок «от народа» в знак благодарности за победу на Олимпийских играх в Италии.
Портрет чемпиона на ковре выполнила известная в Казахстане художница Ассель Сабыржанкызы. Ранее она опубликовала видео.
