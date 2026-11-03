Миллиардеров в Калифорнии хотят обложить налогом: некоторые уже собираются уезжать

В американской Калифорнии решили проверить, готовы ли миллиардеры поделиться состоянием ради здравоохранения. На голосование 3 ноября вынесли предложение о разовом налоге в размере 5% для жителей, чье состояние превышает миллиард долларов, сообщает AP.

Большую часть собранных денег планируют направить на медицинскую помощь, финансирование которой сокращает федеральное правительство.

Инициатива уже заставила богатейших американцев задуматься о переезде. Сооснователи Google Сергей Брин и Ларри Пейдж начали сокращать свои связи с Калифорнией. А вот Марк Цукерберг заявил, что останется в штате на восемь лет, и договорился с Meta о механизме уплаты возможного налога без потери доли в компании.

Противники идеи денег не жалеют. На борьбу с налогом они собрали примерно в десять раз больше средств, чем его сторонники. Один из комитетов, выступающих против новых налогов на имущество, привлек свыше 333 млн долларов.

Даже демократы разделились. Сенатор Берни Сандерс поддерживает налог, а губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом опасается, что миллиардеры уедут вместе со своими налоговыми платежами.

По октябрьскому опросу, 52% избирателей выступают против налога, 46% поддерживают.

И даже победа сторонников на голосовании еще не означает введения налога. В бюллетенях есть два других предложения, способных заблокировать его.

Получается, Калифорнии предстоит решить, что выгоднее: получить 5% от состояния миллиардеров или убедить их не покидать штат.