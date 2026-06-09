Иностранные инвестиции в Казахстан: новые заводы, ГЭС и фармацевтические комплексы

В Казахстане одновременно запускаются и готовятся к реализации десятки крупных инвестиционных проектов в промышленности, энергетике, фармацевтике, сельском хозяйстве и туризме. Общая стоимость отдельных инициатив исчисляется миллиардами долларов, а количество создаваемых рабочих мест превышает десять тысяч.

Среди самых крупных проектов оказался алюминиевый кластер в Павлодарской области стоимостью $15 млрд, строительство горнолыжного курорта Almaty SuperSki и запуск новых производств в аграрном секторе.

От подсолнечного масла до лекарств от онкологии

В Павлодарской области уже начал работу завод по переработке масличных культур стоимостью 2 млрд тенге. Предприятие сможет перерабатывать до 60 тысяч тонн сырья и выпускать до 35 тысяч тонн нерафинированного подсолнечного масла в год. Продукцию планируют поставлять как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Правительство также поддержало строительство и модернизацию фармацевтического комплекса в Карагандинской области стоимостью 42,5 млрд тенге. На предприятии планируют выпускать 74 наименования лекарственных препаратов, включая средства для лечения онкологических, аутоиммунных и орфанных заболеваний. Производство охватит также биотехнологические и иммунобиологические препараты. После запуска будет создано около 70 рабочих мест.

Еще один фармацевтический проект планируют реализовать в Алматинской области на территории специальной экономической зоны «Алатау». Здесь к 2031 году намерены построить биофармацевтический комплекс полного цикла стоимостью 32,5 млрд тенге. Завод будет выпускать 20 видов лекарственных препаратов, включая средства для лечения онкологических и редких заболеваний.

Китайские и сингапурские инвесторы заходят в регионы

Китайская компания XIYU AGRICULTURAL PTE. LTD инвестирует 53 млрд тенге в строительство маслозавода в Северо-Казахстанской области. Предприятие мощностью 1,4 тысячи тонн продукции в сутки должно заработать в 2028 году. Проект позволит создать 150 новых рабочих мест.

В Карагандинской области китайская Sinolnvest Group Ltd. приступит к разработке месторождения железной руды. Проектная мощность предприятия составит 100 тысяч тонн руды ежегодно. Эксплуатация месторождения рассчитана на период с 2027 по 2034 годы.

В Актобе началось строительство Евразийского интегрированного завода зеленой медной промышленности стоимостью $100 млн. Проект реализуется при участии китайской Beijing Jinvi Yuanfang Group и казахстанской Phoenix Industrial Group. После запуска в 2027 году предприятие сможет выпускать до 25 тысяч тонн рафинированной меди ежегодно. Основным сырьем станет медный лом.

Павлодар получит алюминиевый кластер за $15 млрд

Самым капиталоемким проектом стала инициатива сингапурской компании XINFA в Павлодарской области. Инвестор намерен создать алюминиевый кластер стоимостью $15 млрд.

Проект предусматривает полный производственный цикл: от переработки бокситов до выпуска готовой продукции. Планируется ежегодно производить до 4,8 млн тонн глинозема, 2,4 млн тонн электролитического алюминия и 1,2 млн тонн продукции глубокой переработки.

Строительство начнется в 2026 году. Первую очередь планируют запустить в 2028 году, а на проектную мощность предприятие должно выйти в 2029 году. Ожидается создание около 10 тысяч рабочих мест.

Новые электростанции и вода для сельского хозяйства

Казахстанская компания Baskan Irrigation намерена построить Покатиловскую гидроэлектростанцию мощностью 30 МВт в области Жетысу. Запуск намечен на 2028 год.

Проект включает строительство водохранилища объемом до 80 млн кубометров. Это позволит обеспечить орошение около 32 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. ГЭС сможет ежегодно вырабатывать около 30 тысяч МВтч электроэнергии.

В Туркестанской области стартовало строительство солнечной электростанции стоимостью $307 млн. Проект реализуют China Energy Overseas Investment Co. Ltd., Qazaq Green Power PLC и Самрук-Энерго. После ввода в эксплуатацию в 2027 году станция будет вырабатывать около 674 млн кВтч электроэнергии ежегодно.

Almaty SuperSki переходит к строительству

Один из самых заметных проектов в туристической отрасли Казахстана выходит из стадии проектирования.

К реализации горнолыжного курорта Almaty SuperSki привлечены компании из Франции, Канады и США. Французская компания займется строительством 11 канатных дорог. Канадские специалисты будут отвечать за проектирование конструкций, а американская сторона возьмет на себя управление строительством и координацию работ.

Запуск курорта запланирован на 2028 год.

В Туркестанской области начали выпускать агродроны

Еще одним новым направлением стало производство беспилотников для сельского хозяйства. В Туркестанской области заработало предприятие по выпуску агродронов мощностью до 500 единиц техники в год.

Дроны предназначены для обработки сельскохозяйственных угодий и способны за один вылет опрыскивать до пяти гектаров посевов. В дальнейшем производитель планирует освоить выпуск беспилотников для пожаротушения и транспортировки грузов.

Первый контейнеровоз для Каспия строят в Баку

На Бакинском судостроительном заводе началось строительство первого контейнеровоза для работы на Каспийском море. Проект реализуется в рамках сотрудничества Казмортрансфлота и Abu Dhabi Ports.

До конца 2027 года стороны планируют построить два судна вместимостью 780 TEU каждое.

Дополнительный импульс экономическому сотрудничеству должны придать и договоренности с Таиландом. По итогам Казахстанско-Таиландского бизнес-форума в Бангкоке подписаны соглашения на сумму $101 млн в сферах торговли, сельского хозяйства, логистики и электронной коммерции.