На арбузном поле в Шардаринском районе Туркестанской области зафиксировано массовое скопление марокканской саранчи. Видео, снятое 15 мая, распространили местные жители, шокированные происходящим, передаёт BAQ.KZ.

На кадрах — сотни насекомых, прыгающих по земле и арбузам. Женщина за кадром в панике кричит:

"Посмотрите, они всё сожрали! На это миллиарды выделяются! Что происходит, скажите?!"

Под видео в соцсетях авторы иронизируют:

"Министр сельского хозяйства доложил премьеру, что на борьбу с саранчой выделено более 7 млрд тенге. Привлечено более 4 600 специалистов и 400 единиц техники. А теперь посмотрите, что творится на поле!"

В Министерстве сельского хозяйства заявили, что ситуация находится под контролем, а урожай не пострадал.

"Видео снято 15 мая во время зачистки марокканской саранчи после химической обработки в массиве "Жаушыкұм" Шардаринского района. Фитосанитарный контроль усилен, работают дежурные группы. Обследовано 43 000 гектаров, химобработка проведена на 5 724 гектарах", — сообщили в пресс-службе.

Несмотря на официальные заявления, видео вызвало шквал тревоги и возмущения в социальных сетях. Комментаторы пишут:

"Если это под контролем, то страшно представить, как выглядит неконтролируемая ситуация". "Где результат от миллиардов тенге?" "Фермеры теряют урожай, а нам рассказывают, что всё хорошо".

По данным Минсельхоза, в 2025 году на борьбу с саранчой выделено 7,1 млрд тенге, в работах задействовано свыше 4,6 тыс специалистов и более 400 единиц техники. Обследованию подлежат более 6,2 млн гектаров земель.