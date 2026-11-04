Костанайская детская областная больница попала в число одних из самых скандальных объектов почти сразу после начала капитального ремонта. С тех пор прошло уже 5 лет, но медучреждение все еще не сдано в эксплуатацию, а дети вынуждены ютиться в здании бывшего ковидного госпиталя. С весны прошлого года в число долгостроев попал еще один не менее важный объект – областной роддом. Сначала подрядная организация сорвала сроки капитального ремонта здания, а потом и вовсе тайно вывезла медицинское оборудованию на сотни миллионов тенге. На днях стало известно, что деньги на завершение ремонта детской больницы выделили из республиканского бюджета, а дорогостоящее оборудование роддома удалось вернуть. Но когда медицинские учреждения смогут принимать пациентов – все еще вопрос.

Хроника ремонта, история скандала

Скандальная история с капитальным ремонтом здания детской областной больницы тянется с 2019 года. Летом учреждение закрыли, а детей начали принимать в здании бывшего ковидного госпиталя. Договор на капитальные работы заключили на сумму 1,2 млрд тенге с ТОО «Вершина». Обещали сдать в эксплуатацию в 2021 году. Подрядчик успел освоить 900 млн тенге, затянул сроки сдачи, из-за чего на несколько лет начались судебные разбирательства.

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов и министр здравоохранения еще в 2023 году обещали, что «в этой истории будет поставлена точка» и больницу вот-вот сдадут в эксплуатацию. Однако в 2024 году грянул новый скандал. Подрядчик настаивал на том, что нужно менять проектно-сметную документацию и добавлять деньги на завершение ремонта.

Областные власти пообещали найти 1,5 млрд тенге, что стало шоком для жителей региона. За четыре года здание обветшало, а строительные материалы подорожали в три-четыре раза.

«Вот так получилось, что недоосвоенные 300 млн тенге превратились в 1,5 млрд тенге», - комментировал ситуацию руководитель управления здравоохранения Данияр Джандаев.

Но вскоре стало известно, что управление здравоохранения отказалось от проведения текущего ремонта здания больницы. Чуть позже против самого Джандаева возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Весной этого года в рамках дела Джандаева была арестовала бывший заместитель акима Костанайской области Гульбарам Мусагазина.

«Оба дела по-прежнему расследуются, ведется следствие», - коротко сообщили в пресс-службе прокуратуры Костанайской области.

Деньги получены, ПСД откорректирована

В середине октября скандальная история с затяжным ремонтом здания областной детской больницы, наконец, сдвинулась с мертвой точки. Аким Костанайской области заверил- деньги получены.

«Средства получены в полном объеме, нам их выделили из республиканского бюджета. Проектно-сметная документация готова, разработали ее тщательно», - сообщил глава региона Кумар Аксакалов.

В управлении строительства акимата Костанайской области рассказали, что новую проектно-сметную документацию на продолжение ремонта здания детской областной больницы начали разрабатывать еще весной. Но она получила отрицательную оценку государственной экспертизы, поэтому пришлось разрабатывать другую. На это ушло около двух месяцев. Недавно государственные эксперты, наконец, ее утвердили.

«В новой ПСД учли все моменты, которых не было в той, что отклонили весной. Согласно обновленному проекту, в здании детской областной больницы нужно переделать систему вентиляции, инженерные сети», - уточнила заместитель руководителя управления строительства Лидия Беленко.

За три года, что простаивало здание медучреждения, санитарные нормы сильно изменились. В связи с чем часть выполненных работ не соответствует новым требованиям и их нужно переделывать. Здание еще и не отапливалось, поэтому внутренняя отделка тоже сильно пострадала. Так что работа предстоит большая.

Когда начнется новый этап масштабных работ в управлении сказать не смогли, но рассчитывают на этот год. Сейчас документацию готовят к конкурсным процедурам для проведения государственных закупок. Как только определится подрядная организация, сроки станут более конкретными.

«Подрядчика пока нет. На данный момент определяется способ проведения государственный закупки – либо из одного из источника, либо в общем порядке. Удастся ли провести закупку в этом году – пока не ясно», - уточнила заместитель руководителя управления строительства региона.

В управлении здравоохранения сообщили- сумма, которая зарезервирована в бюджете на очередную реконструкцию детской областной больницы, определена. Речь идет примерно о 7-8 млрд тенге.

«Это с учетом закупа нового современного медицинского оборудования», - уточнили в ведомстве.

Сроки завершения остаются туманными.

Роддом: оборудование вернули, с подрядчиком судятся

Окончание ремонта здания роддома тоже остаётся в будущем, насколько ближайшим- неизвестно. В прошлом году было объявлено- корпус №3 здания областной больницы Костаная, в котором находится родильный дом, не видело капитального ремонта четверть века. Более того, в 2020 году в разгар пандемии из-за нехватки мест его превратили в инфекционный госпиталь. В управлении здравоохранения области коротко комментировали: времени на поиски отдельного здания не было, больных нужно спасать, а в здании роддома все равно планировался ремонт.

Пандемия закончилась в 2022 году, но рожениц в корпус №3 так и не перевели. На тот момент это было уже небезопасно: здание простояло без ремонта больше 25 лет и едва выдержало испытание пандемией.

Несмотря на два этих фактора, деньги на капитальную переделку здания не могли найти еще два года. Лишь в 2024 году в бюджете предусмотрели 1 млрд тенге, только на внутреннее обновление помещений, для улучшения внешнего вида требовалось еще больше средств.

Подрядчика нашли довольно быстро – им оказалось карагандинское ТОО с опытом работы. Не так давно оно делало ремонт роддома Аркалыка. Позже выяснилось, что и тогда были проблемы со сдачей объекта.

Подрядчики быстро выполнили большую часть работ, но потом ремонт встал. Заказчику работ – управлению здравоохранения даже пришлось подать в суд, но после заключения медиативного соглашения работы продолжились. Но недолго.

Очередной срок сдачи объекта – лето прошлого года был сорван, а в конце года вокруг недоделанного здания снова «сгустились тучи». Оказалось, что карагандинский подрядчик не только не сдал роддом, но и тайно вывез медицинское оборудование на 141 млн тенге. Выяснилось это совершенно случайно. Депутаты постоянной комиссии городского Маслихата решили выехать на объект и проверить, отапливается ли давно простаивающее без ремонта здание. Их ждала печальная картина. Помимо холодных батарей, им открылись и совершенно пустые медицинские кабинеты. Тогда и началось расследование.

«Оборудование было закуплено за счет бюджетных средств и установлено, когда подрядчик заявлял, что заканчивает ремонт. Мы не имели доступа на объект, поэтому он этим воспользовался и все вывез. Лишь недавно его удалось вернуть», - сообщил Ренат Бисенов, юрист костанайской областной больницы, в структуру которой входит роддом.

В частности, удалось вернуть вывезенные операционные лампы, консоли для подачи воздуха в аппараты, осветительные приборы и другое. В отношении подрядчика уже возбуждено уголовное дело по статье о тайном хищении чужого имущества в особо крупном размере.

Но, судя по всему, подрядчик себя виноватым не считает.

«Мы считаем, что договор на ремонт роддома с нами расторгли незаконно. Оборудование мы не вывозили, его вывез наш субподрядчик – компания, которая его и устанавливала. Но кто мог доступ к зданию, чтобы его вывети? Явно не мы, а заказчик», - сообщил руководитель подрядного ТОО Жанибек Абикаев.

Невыясненных моментов, действительно, много. Как сотрудники областной больницы, к которой относится здание роддома, не смогли проконтролировать вывоз оборудования? И понесут ли они за это наказание?

Деньги ищут, но уже на другой объект

Ответов на эти вопросы пока нет, как и еще на один – когда же наконец закончат ремонт скандального объекта?

«Мы подали бюджетную заявку на завершение ремонта здания роддома. Необходимая сумма – около 800 млн тенге. Как только заявку одобрят, будем искать нового подрядчика. Со старым пока идут судебные разбирательства», - сообщил руководитель управления здравоохранения Костанайской области Еркебулан Баязитов.

По его словам, медицинское оборудование, которое удалось вернуть, на баланс еще не приняли. Это связано с тем, что после завершения ремонта роддом решено перепрофилировать. В обновленное здание перенесут отделение гинекологии и челюстно-лицевой хирургии.

В управлении здравоохранения это объяснили тем, что рождаемость в регионе снизилась, а в Костанае функционирует крупный перинатальный центр площадью более 10 000 квадратных метров. Он справляется с текущей нагрузкой. В здании есть, как родильное отделение, так и отделение для патологии новорожденных. В связи с чем необходимость еще в одном здании роддома отпала.

Непонятно лишь, почему это не выяснилось при проведении госзакупа и здание ремонтировали под роддом, да и оборудование закупали для него же. Но эти моменты в управлении здравоохранения пока не комментируют.

В управлении бюджетного планирования региона отметили- заявка на выделение средств для завершения ремонта на рассмотрении. Найдутся ли в бюджете средства решать будут депутаты Маслихата на специальной комиссии, она состоится в конце года.

Сейчас здание медицинского учреждения, которое обещали сдать после ремонта летом прошлого года, по-прежнему простаивает. Территория зарастает травой и превращается в свалку. Тем не менее, в управлении здравоохранения бодро называют новый срок сдач перепрофилированного здания – следующий год.

Но с учетом уже неоднократных срывов верится с большим трудом.