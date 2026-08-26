Миллиарды на дизайн-код: что не так с фасадами домов и зданий Костаная?

Дизайн-код Костаная был разработан четыре года назад. На создание свода правил и единого стиля, по которым теперь будет жить город ушло около 18 млн тенге. В 2023 года утвержденные правила общего архитектурного облика презентовали широкой общественности. Было решено, что все здания, включая фасады домов будут исполнены в сдержанных светло-бежевых тонах, а частично - в глубоком терракотовом цвете. Однако в этом году жители нескольких домов, которые дождались ремонта фасадов по единому дизайн-коду, увидели совершенно другие оттенки и исполнение. Но подрядчик нашел этому объяснение, а акимат города пока предпочел промолчать.

"Не дизайн, а вырви глаз!"

Единый дизайн-код города - это свод правил проектирования, требований и рекомендаций, на основе которых формируется не только единый архитектурный стиль, но и безопасная и комфортная среда проживания для всех жителей. Он регламентирует не только благоустройство фасадов домов, но и зонирование общественного пространства, расположение освещения, размещение рекламных билбордов и зеленых насаждений. Впервые такой документ утвердили в Астане в 2019 году. В Костанае его разработали в 2022-ом, презентовали в 2023-ем, а работать по нему начали чуть позже. Но до сих пор не могут справиться с нарушениями единого стиля, за который предусмотрены солидные штрафы.

Фото Аскар Кенжетаев

Жители двух нескольких домов по пр. Аль-Фараби ждали ремонта фасадов несколько лет, но результат их только разочаровал.

"Наши дома довольно старые, но стоят вдоль главного проспекта, поэтому мы знали, что скоро их отремонтируют за счет бюджета. Поэтому жители не хотели сами вкладываться в ремонт. Дождались, но вместо светлого и терракотовой отделки, как нам обещали получили ярко-бирюзовый и ярко-оранжевый!" - возмущается житель дома №92 по пр. Аль-Фараби Александр Чуйко.

Его соседка из дома по пр. Аль-Фараби,100 Нина Семенова возмущена не меньше.

"Подрядчик объяснил, эти яркие цвета не с лицевой стороны, а со стороны подъездов. Так в это-то и дело, что мы каждый день заходим в подъезды и видим не дизайн-код, а вырви глаз!" - говорит женщина.

Цветовая гамма, которую подрядчик ТОО "Стройпром-2" выбрал для сайдинга, действительно, мало соответствуют тому, на что в принятом своде правил ориентировался акимат. Причем все разномастные или, как их называют жители, "вырви глаз" цвета присутствуют одновременно на одной стене дома. Торцы дома облицованы оранжевым цветом, середина - бирюзовым, а между ними маячит белый.

Фото Аскар Кенжетаев

По словам жителей, это произошло потому, что подрядчик заранее закупил облицовочный материал, не угадав с цветом.

Согласно данным сайта госзакупок, на ремонт фасада одного дома выделяется от 80 млн до 140 млн тенге. Таким образом обновление только двух из них, жители которых не могут скрыть свое возмущение, обошелся бюджету почти в четверть миллиарда тенге.

Образцовый, но не показательный

В подрядной организации ТОО "Стройпром-2" уверяют, что работали строго по проекту заказчика.

"Какой акимат нам дал эскиз, по такому мы и работаем, включая оформление и цветовую гамму. Ничего не нарушали", - сообщил директор ТОО Асет Турганбаев.

За разъяснением мы обратились в отдел жилищных отношений акимата Костаная, который курируют выполнение работ по дизайн-коду.

Фото Аскар Кенжетаев

В отделе заверили, что строго по дизайн-коду оформляют, прежде всего, здания и дома на центральных улицах города. И этого никто не скрывает, ведь именно центр является своеобразной визитной карточкой, поэтому оформление многоэтажек, магазинов и других зданий должно быть на уровне. Ориентиром может служить дом по ул. Баймагамбетова, 168, который в прошлом году назвали образцово-показательным. На его ремонт и оформление строго по дизайн-коду выделили более 350 млн тенге.

Однако жители почти сразу начали жаловаться на отсутствие стекол в подъезде, затягивание сроков и применение некачественных материалов. Со сроком сдачи в итоге затянули, дом вышел на просрочку, но все возмущения жителей учли.

Что касается цвета, то дом выполнен в бежево-шоколадных тонах. И, если он должен служить ориентиром для фасадов других домов, расположенных на центральных улицах, то дома по пр. Аль-Фараби резко с ним контрастирует. Хотя Аль-Фараби тоже является центральной частью города, и не улицей, а целым проспектом.

Аскар Кенжетаев

Но, образцовый дом, так и не стал показательным для других подрядчиков в плане использования цветов.

Что пошло не так по Аль-Фараби?

Что касается визуализации проспекта Аль-Фараби и улицы Байтурсынова, то для них даже создавался отдельный проект, о чем еще весной заявлял аким Костаная Марат Жундубаев.

"Оранжевый цвет на пр. Аль-Фараби применили на тех домах, которые расположены ближе к зданию драмтеатра. Он тоже выполнен в оранжевых тонах, поэтому хотели, чтобы смотрелись единым целым. Что касается исполнения в бирюзовом цвете, то по его использованию решение принимал не я", - рассказал заведующий сектором отдела жилищных отношений акимата Костаная Азамат Кузбагаров.

Он добавил, что бирюзовый цвет будет использован только со стороны двора и его согласовали с руководством в акимате. С лицевой стороны, выходящей на пр. Аль-Фараби, используют терракотовый и оранжевый.

Как получилось, что акимат согласовал до сих пор нигде не используемый бирюзовый цвет, в отделе разъяснить не смогли.

Трава проросла сквозь бетон

Между тем, нарушения в дизайн-коде фиксируются не только при ремонте фасадов домов, но и при ремонте комерческих зданий. Два из них, также расположенные в центральной части города, не приведены в порядок с прошлого года.

Речь о больших зданиях магазинов "Айналайн" и "Центральный гастроном". Видно, что плитка на стенах обрушена, оба крыльца не сделаны. Очередное предупреждение от акима города владельцы получили еще в начале апреля этого года и обещали сделать все к 1 мая. Но... к концу августа обшарпанные стены гастронома просто прикрыты плитами, а сквозь старый бетон крыльца магазина "Айналайн" прорастает трава.

Фото Аскар Кенжетаев

Заместитель акима Костаная Алмат Исенбаев напомнил, что с прошлого года в области действуют правила благоустройства, которые обязывают частников ремонтировать фасады и приводить их к единому архитектурному стилю.

"Кроме этого, собственники обязаны содержать здания в чистоте, и вывески на них, а также территорию на расстоянии пяти метров от здания. В противном случае грозит либо предупреждение, либо штраф от 20 МРП (86 500 тенге) до 100 МРП (432 500 тенге)", - отметил заместитель акима.

Но предупреждать большинство предпринимателей уже устали, поэтому обещали активно штрафовать.

Фото Аскар Кенжетаев

Добавили больше 1 млрд

Отметим, что на капитальное обновление 13-ти многоэтажных домов в Костанае, включая цветовое оформление фасадов, вдоль центральных улиц в бюджете города еще в прошлом году заложили более 2 млрд тенге. В этом году средства добавили на ремонт еще 5-ти многоэтажек, на которые потратят более 1,2 млрд тенге.

Пока что ремонтом охвачены только 8 домов из всех запланированных. Но если средства поступят, а сроки ремонтов не пройдут, возможно, успеют оформить фасады еще нескольких домов. Здания магазинов, рынков и других объектов частники обязаны обновлять за свой счет, но ответственности за несоблюдение дизайн-кода с них никто не снимает.

Но возникает вопрос, почему эти требования не исполняют в самом акимате, разрешая применять цвета, которые изначально не значились в проектах?