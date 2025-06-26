Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о завершении масштабного расследования экономического преступления, в результате которого государству был нанесён ущерб на сумму 4,3 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

В центре внимания - акционерное общество "Таразэнергоцентр", 100% акций которого официально возвращены в госсобственность. Это стало итогом работы правоохранительных органов по разоблачению организованной преступной группы, созданной с целью получения незаконного монопольно высокого дохода.

По данным следствия, группа лиц действовала системно: полученные преступным путём средства были легализованы через сеть аффилированных обнальных компаний, что позволило замаскировать истинные источники доходов и продолжить незаконную деятельность.

Суд признал виновными восемь участников ОПГ. Им назначены сроки лишения свободы от 3 до 13 лет в зависимости от степени участия в преступной схеме.