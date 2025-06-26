Миллиарды на теплоснабжении: раскрыта схема хищения 4,3 млрд тенге в Таразе
В госсобственность возвращены 100% акций "Таразэнергоцентра".
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Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о завершении масштабного расследования экономического преступления, в результате которого государству был нанесён ущерб на сумму 4,3 млрд тенге, передает BAQ.KZ.
В центре внимания - акционерное общество "Таразэнергоцентр", 100% акций которого официально возвращены в госсобственность. Это стало итогом работы правоохранительных органов по разоблачению организованной преступной группы, созданной с целью получения незаконного монопольно высокого дохода.
По данным следствия, группа лиц действовала системно: полученные преступным путём средства были легализованы через сеть аффилированных обнальных компаний, что позволило замаскировать истинные источники доходов и продолжить незаконную деятельность.
Суд признал виновными восемь участников ОПГ. Им назначены сроки лишения свободы от 3 до 13 лет в зависимости от степени участия в преступной схеме.
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