Депутат Мажилиса Мархабат Жайымбетов обратился с запросом о том, как в Казахстане тратятся бюджетные деньги. По его словам, данные Высшей аудиторской палаты показывают, что миллиарды уходят без должного контроля и отчётности, а проекты годами не доводятся до конца, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

БАКАД: курс выше, расходы больше

По информации депутата, проект Большой алматинской кольцевой автодороги изначально был рассчитан при курсе 575 тенге за доллар, тогда как официальный курс составлял 540. Только эта разница привела к дополнительным расходам на 2 млрд тенге.

"Мы видим проявление небрежного планирования бюджета. Недаром народная мудрость гласит: "Счёт и учёт поднимают страну, а без счёта и порядка народ теряет разум", – сказал Мархабат Жайымбетов.

"Пассажирские перевозки": субсидии без документов

Ещё один пример – ежегодное субсидирование АО "Пассажирские перевозки". На него ежегодно выделяется 8 млрд тенге, однако, как подчеркнул Жайымбетов, условия лизинга до сих пор не утверждены.

"Финансировать проект, у которого нет юридических и финансовых оснований, нелогично и неправомерно", – считает депутат.

Пункты пропуска: деньги есть, результата нет

Особое внимание депутат уделил реконструкции пограничных пунктов. С 2021 года на них уже потрачены огромные суммы, но работы до сих пор не завершены. Более того, расходы по 6 из 8 проектов превысили смету на 26 млрд тенге. Это свидетельствует о халатном отношении к государственным финансам, считает парламентарий.

Показателен пример погранпункта "Карасу" на границе с Кыргызстаном: на него дополнительно просят еще 6,9 млрд тенге, хотя нет ни экспертного заключения, ни документов на земельный участок.

"В таких условиях выделение средств равносильно открытой растрате", – отметил депутат.

Приоритет – нужды населения, а не "сомнительные проекты"

Жайымбетов напомнил, что президент Токаев чётко говорил о необходимости направлять каждый тенге на благо страны. В первую очередь должны учитываться реальные потребности людей – газ, свет, тепло. Бюджетные средства должны направляться не на сомнительные проекты, а на улучшение уровня жизни граждан.

Депутат предложил: