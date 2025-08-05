На заседании правительства вице-министр цифрового развития Дмитрий Мун рассказал о результатах цифровизации в сфере торговли, передает BAQ.KZ. По его словам, сейчас в этой отрасли доступно 66 государственных услуг, и все они переведены в онлайн-формат.

Одним из главных кейсов стала реформа в сфере выдачи электронных сертификатов. Ранее в обращении массово использовались так называемые "серые" документы без аккредитации, без регистрации, часто без фактических измерений. В 2023 году таких сертификатов было выдано около миллиона, и большинство из них невозможно было проверить.

"После реинжиниринга процесс был полностью оцифрован. Введена обязательная регистрация в системе “Техническое регулирование”, появилась возможность проверки подлинности по QR-коду. В 2024 году выдано уже 2 миллиона легальных сертификатов. Это позволило вывести из тени порядка 20 млрд тенге", — сообщил спикер.

Как отмечает Дмитрий Мун, вторым направлением стал проект по ускорению экспорта. Ранее сопровождение заявок шло вручную, не было чётких сроков и прозрачности. Теперь разрабатывается единая цифровая платформа, где будет автоматическая проверка документов и уведомления для участников. Ожидается, что эффективность обработки заявок вырастет примерно на 60%.