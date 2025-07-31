На заседании Правительства первый вице-премьер РК Роман Скляр прокомментировал разрыв между богатыми бизнесменами и казахстанцами, живущими за чертой бедности. Он отметил, что государство оказывает поддержку социально уязвимым слоям и более 50% бюджета направляется на социальную сферу, передаёт BAQ.KZ.

Журналист отметил, что на фоне роста состояния Вячеслава Кима с 4,2 до 7,1 млрд долларов в Казахстане около миллиона человек остаются за чертой бедности.

"Дело в том, что Вячеслав Ким со своими партнёрами создал крупный бизнес в сфере IT, в частности в Kaspi.kz, который благодаря капитализации вырос до такого уровня. А справедливо ли это? Да, у нас есть социально уязвимые слои населения — инвалиды, многодетные семьи, люди в трудной жизненной ситуации. Каждый из них получает определённую поддержку от государства. Этим занимается не только Министерство труда и социальной защиты, но и местные исполнительные органы. Есть специальные заместители акимов по социальным вопросам, территориальные подразделения, которые работают с людьми и семьями", - рассказал Роман Скляр.

Он подчеркнул, что государство уделяет особое внимание вопросам социальной поддержки и созданию условий для трудоустройства.