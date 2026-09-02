Миллион за идею: школьникам и студентам предложили побороться за крупный приз

В Карагандинской области стартовал конкурс бизнес-идей для школьников и студентов колледжей. Авторы лучших проектов получат по 1 млн тенге. Общий призовой фонд составляет 4 млн тенге.

Принять участие могут молодые люди до 18 лет. Им предлагают разработать бизнес-идею по одному из четырех направлений: агропромышленный комплекс и переработка, IT и искусственный интеллект, робототехника, экология и обрабатывающая промышленность.

На первом этапе эксперты выберут 20 лучших проектов. Их авторы выйдут в финал и лично представят свои идеи конкурсной комиссии.

Победителей будет четверо – по одному в каждом направлении. Каждый получит 1 млн тенге на реализацию своей идеи.

Заявки принимаются до 22 сентября. Для участия необходимо направить заявку и описание проекта на электронную почту zh.bektursunova@gmail.com.

Победителей объявят 29 октября, в День предпринимателей.

Конкурс проводится второй раз по инициативе Регионального совета Палаты предпринимателей Карагандинской области.