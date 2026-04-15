Заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Андрей Ким прокомментировал поправки в закон "Об ответственном обращении с животными", передает Baq.kz.

По его словам, в Казахстане был официально подтвержден как минимум один случай гибели ребенка после нападения бродячих собак.

«Мне известен, один достоверно установленный случай, когда в 2022 году в г. Актобе вследствие укусов собак погиб 12-летний мальчик, по информации департамента полиции это подтверждено судебно-медицинской экспертизой», - говорит Андрей Ким.

Как обсуждали закон

Андрей Ким прокомментировал, как проходило обсуждение поправок к закону, и отметил, что к этой работе были привлечены представители неправительственных организаций, включая зоозащитные, научное сообщество и госорганы.

«Законопроект об ответственном обращении с животными прошел 18 рабочих групп Мажилиса с участием всех заинтересованных сторон, включая зоозащитные организации. В 2024 году был проведен круглый стол, где были выслушаны доклады неправительственных и научных организаций, таких как Институт генетики, Институт зоологии, КазАТУ им. Сейфуллина, ЗКАТУ им. Жангирхана. Выступающие, рассказывали о плюсах и минусах того или иного метода контроля популяций бродячих животных. Депутаты, детально изучили альтернативные мнения, но зафиксировали в законе ту позицию, которую сочли обоснованной для баланса общественных интересов», - сказал Ким.

Контроль и прозрачность

Комментируя вопросы прозрачности расходования средств, Андрей Ким рассказал, чем отличается нынешний подход к регулированию численности животных и какие меры контроля предусматриваются.

Он отметил, что разговоры о коррупционных рисках звучали и раньше - еще при прежней системе, когда основным методом был отстрел животных. Тогда фактически невозможно было проверить реальные объёмы работ - данные фиксировались на бумаге, что создавало возможности для приписок и нецелевого расходования средств.

Сейчас же планируется усилить контроль за процессом: при отлове их будут проверять на наличие чипа с целью поиска владельца, а при его отсутствии - чипировать отловленное животное и фиксировать все действия в системе учета домашних животных, в том числе для контроля за соблюдением сроков содержания, фотофиксации.

Сроки содержания животных

В рамках законопроекта предусмотрено появление так называемого таймера, или ограниченных сроков содержания: бродячих будут держать в приютах не менее 5 дней, а безнадзорных домашних животных - до 60 дней.

Андрей Ким пояснил, что срок в пять дней не является обязательным пределом для всех регионов, а рассматривается как минимальная норма. По его словам, маслихаты на местах смогут устанавливать более длительные сроки содержания животных, если у региона будут на это средства или другие источники финансирования.

Разные подходы в регионах

Он также указал, что основная проблема с бездомными животными характерна прежде всего для крупных городов, тогда как в небольших населенных пунктах ситуация иная. В качестве примера он привел Астану, где, по его словам, выпуск животных после отлова не практиковался, а применялся безвозвратный отлов с содержанием в приюте.

Будут ли усыплять животных

Кроме того, Ким подчеркнул, что животных не обязывают усыплять автоматически: при наличии финансирования их можно содержать дальше. Он добавил, что такой подход применяется и в других странах, где существуют как обычные приюты с ограниченной вместимостью, так и приюты формата no-kill, которые не прибегают к эвтаназии и ищут дополнительные источники содержания животных.

Приоритет - безопасность людей

В заключение Андрей Ким подчеркнул, что необходимо исходить из приоритета жизни и здоровья человека, а также учитывать международный опыт применения различных методов регулирования численности бездомных животных. По его словам, практика других стран показывает, что ОСВВ не всегда приводит к сокращению числа бездомных собак и снижению связанных с этим рисков.