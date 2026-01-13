Министерство энергетики Республики Казахстан подтвердило информацию о происшествиях с двумя судами, транспортирующими казахстанскую нефть, которые произошли 13 января 2026 года в акватории Черного моря у морского терминала КТК, передает BAQ.KZ.

Танкер "Matilda" под флагом Мальты, зафрахтованный дочерней организацией "КазМунайГаза", подвергся атаке беспилотного летательного аппарата. На борту произошёл взрыв без последующего возгорания. По данным ведомства, жертв и пострадавших среди экипажа нет, а судно сохраняет мореходность.

Другой танкер - "Delta Harmony" под флагом Либерии также был атакован БПЛА во время ожидания погрузки. Произошло возгорание, которое было быстро ликвидировано. На момент инцидента грузовые танки судна были пусты, поэтому экспортным ресурсам Казахстана ущерба не нанесено.

"Министерство энергетики в оперативном режиме координирует действия с "КазМунайГаз", администрацией консорциума и судовладельцами для обеспечения безопасности логистических цепочек и бесперебойности экспортных поставок", — сообщили в министерстве.

Ведомство подчеркнуло, что меры позволяют поддерживать стабильность транспортировки нефти и не нарушают экспортные поставки Казахстана.