Министерство энергетики Казахстана открыло горячую линию для граждан, столкнувшихся с подорожанием бензина АИ-92 или нехваткой автогаза, передает BAQ.KZ. В ведомстве заявили, что фиксируют обращения по фактам нарушения ценового моратория и готовы оперативно реагировать на сигналы о спекуляциях или искусственном дефиците топлива.

Совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции и региональными штабами Минэнерго намерено "строго пресекать любые попытки манипуляций" на топливном рынке. В министерстве подчеркнули, что все необходимые объёмы бензина и дизтоплива уже отгружены в регионы и находятся на нефтебазах — объективных причин для дефицита нет.

Что касается автогаза, в Минэнерго уточнили, что очереди на некоторых заправках вызваны вопросами распределения и логистики, а не нехваткой топлива. Плановый ремонт одного из заводов-производителей был заранее учтён при формировании графиков поставок. Сообщить о завышении цен или отсутствии топлива можно по номеру +7 701 855 0248 — горячая линия работает в режиме 24/7. Ведомство пообещало проверять каждое обращение и принимать меры к недобросовестным участникам рынка.