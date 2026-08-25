Минэнерго оценило потери в добыче нефти из-за атак на КТК

Из-за атак на КТК план добычи нефти будет скорректирован, сообщил на брифинге в Правительстве министр энергетики РК Ерлан Аккенженов, передает BAQ.KZ.

«Акционерами ТШО было принято решение не проводить капитальный ремонт в этом году и перенести его на следующий год. Также Министерством энергетики было принято решение перенести на следующий год ремонт на месторождениях оператора NCOC.

Мы планировали добыть 98 млн тонн нефти. Сейчас скорректированный план составляет 96 млн тонн», - сказал министр.

По его словам, в связи с атаками на КТК в январе, а также продолжавшимися атаками в июне-июле потери составляют порядка 3,5 млн тонн.

Читай также:

Мощность Шымкентского НПЗ планируют увеличить вдвое – до 12 млн тонн в год

Теплосети, ТЭЦ и жилые дома: как два региона Казахстана готовятся к зиме

Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 завершена на 94%